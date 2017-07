Valtteri Bottas fue el más rápido en Austria

SPIELBERG, AUSTRIA, 9 (AFP-NA). - Valtteri Bottas siempre está en el sitio cuando se le necesita: con su compañero Lewis Hamilton sancionado con cinco puestos por sustituir la caja de cambios, el finlandés dio a Mercedes una nueva pole en el Gran Premio de Austria, tras ser el más rápido en la calificación del sábado. Bottas se llevó la pole por solo 42 milésimas de segundo de diferencia con respecto al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), actual líder del Mundial y principal rival de Hamilton en la lucha por el título (el germano aventaja al inglés en 14 puntos).Un margen muy corto de tiempo pero que puede servir a las Flechas de Plata para no ceder la primera posición en el campeonato del mundo de constructores, donde cuentan con 24 puntos de ventaja sobre Ferrari y, sobre todo, hacer de tapón para evitar que Vettel pueda tomar mucho tiempo a Hamilton en la salida del trazado de Red Bull Ring en Spielberg (sur). Tercer tiempo en la calificación, Hamilton partirá desde la octava posición de la parrilla de salida y se mostró muy optimista este sábado al declarar tras la sesión oficial que desea "darlo todo para lograr un doblete con Valtteri".Las estadísticas en el Red Bull Ring están del lado de Mercedes: desde el regreso de la prueba en 2014, la escudería alemana se ha impuesto en tres las ocasiones, dos para el alemán Nico Rosberg y una para Hamilton, que había logrado la pole en las últimas dos ediciones. Pero 2017 ya ha demostrado que es otra historia, tal como recordó el propio Hamilton en conferencia de prensa: Mercedes ya no está solo en la cima de la Fórmula 1 y ha encontrado en Ferrari un rival de altura.Bottas ha demostrado a Mercedes que puede contar con él cuando el líder Hamilton tiene dificultades: en Rusia, donde el inglés solo pudo ser cuarto, el finlandés de 27 años logró la primera victoria en su carrera, superando a los dos Ferrari, que partieron desde la primera línea.JUEGOS PELIGROSOSEn Azerbaiyán, logró la segunda plaza en el último suspiro tras una brillante remontada, mientras Hamilton tuvo que contentarse con la quinta plaza tras tener que pasar por los boxes para apretar un cabezal mal fijado. Este domingo, a las 9 de nuestro país, Bottas no se contentará de hacer de tapón a Vettel para que se acerque Hamilton, un "juego peligroso" según dijo el finlandés, que no tomará el riesgo de ponerse "al alcance de un adelantamiento de Vettel".Otro duelo interesante a seguir será el del mexicano Sergio Pérez y su compañero francés en Force India Esteban Ocon, enfrentados desde hace dos carreras y que en la parrilla de salida de Austria solo estarán separados por Hamilton, octavo tras su sanción.La segunda fila estará ocupada por el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) y el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull). En la tercera estarán el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el francés Romain Grosjean (Haas). Tras Hamilton partirán el francés Esteban Ocon (Force India) y el español Carlos Sainz Jr (Toro Rosso). El otro español Fernando Alonso (McLaren) quedó eliminado en la Q2 y partirá desde la 12ª posición y el brasileño Felipe Massa (Williams) lo hará desde la 17ª posición.