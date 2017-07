Reclamo a la Justicia por testigos amenazados

Se memora que Cristian Mana -de 25 años de edad- apareció muerto en la madrugada del 20 de septiembre de 2015. Estaba en el interior del automóvil que conducía en la esquina de las calles 94 y 5 de Frontera, y dejó de existir debido a un disparo de bala calibre 22 que impactó en su tórax.

Al respecto, tal lo dado a conocer por El Periódico (de San Francisco), a casi dos años sus familiares piden celeridad a la Justicia y aseguran que los testigos del hecho fueron amenazados.

La investigación está a cargo de la Fiscalía con sede en Rafaela, y de acuerdo al colega de mención hubo un cambio de fiscal de la causa, memorándose que una primera hipótesis dio cuenta de un homicidio en intento robo, resultando autor un conocido de Mana.

En el transcurso de las investigaciones se detuvo a Jorge "Tarta" Casucelli, de 26 años de edad, pero finalmente fue liberado bajo fianza.

TESTIGOS AMENAZADOS

Según la información brindada por El Periódico, Matías Mana -primo de la víctima- pidió a la Justicia santafesina avances en la investigación. "Sé que hubo testigos que fueron amenazados y por eso tienen miedo de decir lo que vieron, otros se negaron a declarar. Lamentablemente estos vecinos tienen que vivir en ese lugar y tienen miedo por su integridad”, expresó el ciudadano de mención,



Según este Matías Mana, la Policía de Investigaciones de Rafaela (PDI) se mantuvo en contacto con la familia aunque sin brindar demasiados detalles sobre la causa.

Y cerró diciendo "obviamente nos dicen que hay avances. No creo que la Policía juegue con los sentimientos de nosotros, pasa que ya se van a cumplir dos años y seguimos esperando justicia. Pero tenemos la esperanza de que el caso se resuelva".

INTENTO DE ROBO

La familia de Cristian Mana se inclina por la hipótesis de que fue asesinado en un intento de robo. "En un principio fue todo muy confuso. Se dijeron muchas cosas. Yo sostengo que fue un intento de robo porque mi primo fue una excelente persona. Tenía dos trabajos. Desde chico siempre se mantuvo solo. Fue un luchador. No le debía nada a nadie. No tomaba, no se drogaba. Se dijeron muchas cosas que a uno le duelen y no son ciertas", manifestó Matías Mana.