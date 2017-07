De Vido: rechazan pedido de desafuero y detención

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El juez federal Luis Rodríguez rechazó ayer el pedido de desafuero y detención del exministro y diputado nacional Julio De Vido en el marco de una causa en la que se investiga el presunto desvío de fondos de un proyecto ferroviario para la mina de Río Turbio, en Santa Cruz. El juez Rodríguez "resolvió tener presente por el momento las solicitudes formuladas por el fiscal" federal Carlos Stornelli "por considerar que las pruebas reunidas hasta el momento no permiten conformar el estado de sospecha" que se exige para llamarlo a indagatoria por esta causa.Así lo informó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 9 que, "ante los trascendidos periodísticos", aclaró en un comunicado que en su resolución "dispuso profundizar la investigación e implantar el secreto de sumario" por diez días "para asegurar la realización de las diligencias ordenadas".En esta semana el fiscal federal Carlos Stornelli le había pedido el desafuero de De Vido con el objetivo de lograr su detención, en el marco de una causa en la que se investiga el presunto desvío de sumas millonarias para un proyecto ferroviario en la zona de la mina de carbón de Río Turbio, ubicada en el departamento santacruceño de Güer Aike.Tres exdirectivos de Yacimiento Carbonífero Río Turbio en Río Turbio (YCRT) habían pedido la eximición de prisión y Rodríguez las había concedido este jueves, mientras que este viernes hizo lo propio Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal.De Vido, que asumió su banca por el Frente para la Victoria en diciembre de 2015, posee fueros por su condición de legislador, por lo que para ser detenido primero el magistrado debería pedirle al Congreso que le quite esos privilegios, con mayoría calificada de dos tercios del cuerpo.El fiscal Stornelli había solicitado la indagatoria y detención de 23 personas, encabezadas por De Vido, su segundo Baratta; el exsecretario de Minería Jorge Mayoral, y directivos de YCRT por haber malversado casi 265 millones de pesos que debían destinarse a la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio.Tras el dictamen, el oficialismo en el Congreso se había preparado para impulsar el desafuero, con el público respaldo del presidente Mauricio Macri: sacó cuentas y confiaba en lograr cómodamente los dos tercios de la Cámara baja necesarios para concretar la quita de inmunidad del diputado del FPV, con el apoyo del Frente Renovador y del bloque Justicialista.MASSA Y STOLBIZERLos diputados y candidatos a senadores de 1País Sergio Massa y Margarita Stolbizer anunciaron ayer su "renuncia" a los fueros parlamentarios y el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot, dijo que eso "no corresponde" y doblará la apuesta con un proyecto para que sea la Cámara de Diputados la que zanje la discusión.La controversia por los fueros parlamentarios, contemplados en la Constitución Nacional y en la ley 25.320, surgió a partir del pedido de desafuero y detención que hizo el fiscal Carlos Stornelli contra el exministro de Planificación y actual diputado del FPV Julio de Vido.En ese contexto, Massa y Stolbizer encabezaron un acto junto a todos los legisladores y candidatos del frente 1País en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde firmaron ante un escribano un documento en el que expresan su "renuncia" a los fueros.Durante el acto, Stolbizer afirmó que "es una decisión colectiva de renunciar a todos los fueros y privilegios que pudieran ser invocados durante un proceso judicial" y agregó: "La otra cuestión es remarcar que la política necesita ejemplaridad".Por su parte Sergio Massa indicó que "es tiempo de ejemplo, de mostrar la decisión de no utilizar privilegios, de no tener diferencias entre el trabajo que realizamos y el que realiza cualquier ciudadano".