Nadal avanza con solidez

LONDRES, 8 (AFP-NA). - El tenista español Rafael Nadal se impuso el viernes al ruso Karen Khachanov y se clasificó a octavos de final de Wimbledon, igualando su marca de 28 sets consecutivos sin perder en torneos del Grand Slam. El británico Andy Murray buscará también este jueves su boleto a los octavos del lunes, en los que Nadal se medirá al luxemburgués Gilles Muller y en los que estará acompañado de otro español, Roberto Bautista, que eliminó al japonés Kei Nishikori. En el cuadro femenino no hubo sorpresas y avanzaron Victoria Azarenka, Johanna Konta, Jelena Ostapenko y Simona Halep, mientras la organización tuvo que salir al paso de las críticas por el estado de la hierba tras la grave lesión de la estadounidense Bethanie Mattek-Sands.EN FORMANadal venció al 34º del mundo por 6-1, 6-4 y 7-6 (7/3) y lleva 28 sets consecutivos ganados en torneos de Grand Slam, al no haber perdido ni uno en Roland Garros ni en Londres. El jugador que tiene la marca absoluta es Roger Federer, con 36. "Durante un buen rato he jugado fantásticamente. El primer set mantuve un gran nivel, luego se endureció el partido", estimó el mallorquín. "He dado buenos golpes de revés y con el drive, estoy contento con casi todo", añadió Nadal, que sólo puso una pega a su juego: "en el tercer set empecé a restar demasiado corto a su segundo servicio".Si alcanza la final, Nadal recuperaría el número uno mundial del ranking de la ATP que abandonó hace 3 años. El ganador de 15 torneos de Grand Slam (dos en Wimbledon, en 2008 y 2010) se medirá en la siguiente ronda al veterano Muller, de 34 años, nº 26 del mundo, un jugador de saque y volea que alcanzó la cuarta ronda en Londres por primera vez en su carrera. Ambos han jugado en cinco ocasiones, con una victoria solo para Muller, en 2005, precisamente en Wimbledon. Por su parte, Bautista, cabeza de serie nº 18, se impuso por 6-4, 7-6 (7/3), 3-6 y 6-3 a Kei Nishikori y se medirá en la siguiente ronda al croata Marin Cilic, ganador del US Open y séptimo cabeza de serie en Wimbledon, que batió al estadounidense Steve Johnson por 6-4, 7-6 (7/3), 6-4.