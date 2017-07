La historia de Feliciano

Feliciano es un obrero de la empresa VMC que llegó a la ciudad en el marco de la crisis del 2001. Emocionado hasta las lágrimas contó con orgullo el trabajo que demandó el proceso de construcción del mástil.“Hice de todo, desde traspasar caños, cortarlos, ensamblarlos, prepararlos para alinearlos, menos soldar porque ya mi vista no me acompaña”, expresó.“Ha pasado tanto tiempo que vine acá, que soy un rafaelino más. En el mástil pude volcar toda una vida de experiencia justo antes de jubilarme, y estoy muy agradecido a VMC y a Rodolfo Abalos por esta oportunidad”, agregó.Feliciano anticipó que por nada del mundo se perderá la inauguración: “vamos a ir con mis hijos y mis nietos; ellos por esto están orgullosos de mí y me dicen 'papá, cuando pasemos por debajo de la bandera podremos decir que mi papá hizo el mástil", concluyó.