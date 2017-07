Empieza a soñar en grande: UNRaf consiguió su campus

En una histórica sesión extraordinaria, el Concejo Municipal aprobó ayer por unanimidad el proyecto urbanístico especial a partir del cual la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) podrá acceder a 10 hectáreas en donde desarrollará su campus universitario.No hubo presentaciones en disidencia: todos los ediles tuvieron sobrios discursos en donde destacaron la importancia no solo del proyecto en sí, sino también de la forma en que fue abordado en el Cuerpo Legislativo.En la barra se pudo notar la presencia del intendente Luis Castellano (llegó promediando la sesión), el Jefe de Gabinete Eduardo López, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo, el Secretario de Educación Jerónimo Rubino, el Rector Organizador de la UNRaf, Rubén Ascúa, los Secretarios Académicos Rubén Giorgetti y Rosario Cristiani, así como también alumnos del establecimiento educativo y otras autoridades.Concretamente, lo que se aprobó es el intercambio de terrenos entre las familias Bruno y Lorenzatti. Los primeros recibirán 10 has ubicadas al costado oeste de la ruta nacional 34 a la altura del obrador de Vialidad, propiedad de la familia Lorenzatti, la cual a su vez será compensada con 14 hectáreas más hacia el oeste. Concretado este intercambio, esas 10 hectáreas serán cedidas a la Universidad para su campus. Por su parte la familia Bruno recibirá como beneficio la ampliación de la línea de urbanización. Será en 4 tramos cada 10 años, bajo la condición de que se encuentre consolidada el área en al menos un 70 por ciento. Aportarán, además, 1,6 ha para un centro cívico, una escuela, un centro de salud y un destacamento policial en el sector.Silvio Bonafede fue el primero en tomar la palabra y remarcar la "tremenda responsabilidad" con la que sus compañeros en el Concejo habían trabajado el proyecto. También agradeció a Nizzo, al Colegio de Arquitectos por los aportes y a los dueños de la tierra, que se avinieron a escuchar y proponer para que el tema pudiera avanzar. "Esta es una muestra cabal de lo que es trabajar en un sistema democrático, Este es el proyecto más importante de los últimos años en el Concejo. Votamos proyectos, pero también ilusiones y futuro", indicó.Jorge Muriel transitó por el mismo camino: destacó que el proyecto es "central para el futuro de la ciudad, porque tiene que ver con que los hijos de la clase trabajadora puedan ir a la universidad pública". "Estamos aportando el suelo para que germine el sueño de muchísimas personas", graficó y marcó que con esto se conseguirá una urbanización planificada y por etapas, con obras producto del consenso del Concejo", concluyó.Germán Bottero destacó además la rapidez con la que el Concejo resolvió el tema: "las cosas naturalmente no suelen salir rápido cuando hay miradas de partidos políticos diferentes" dijo. Ana Carina Visintini marcó la relevancia que tiene esto no solo para Rafaela sino también para el área metropolitana. Y Evangelina Garrappa hiló entre los tiempos del lugar (la casona que se encuentra pegada al predio que será el campus fue la primera casa de Rafaela, antes de que existiera como tal. "Estamos construyendo historia en donde comenzó la historia de Rafaela", dijo y agregó: "hemos construido mucho en esta ciudad. Hay que seguir apostando al sueño y que esta universidad sea atractiva para estudiantes de otros lugares". Lombardo optó por un perfil más vinculado a la construcción: "este será un mojón más en la historia de la ciudad. Tenemos el enorme privilegio de ser parte", dijo