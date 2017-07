Con mucho éxito se cerró el 4to. Congreso de CIECEX

Ayer por la tarde noche se cerró la IV edición del Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior (CIECEX), en el Viejo Mercado, con una conferencia de prensa, donde el presidente de la Cámara de Comercio Exterior (Cacex) del Centro Comercial e Industrial, Edmundo López, fue el encargado de cerrar el Congreso, con palabras de satisfacción.Se había anunciado la presencia del ministro de la Producción de la provincia, Luis Contingiani, pero no pudo hacerse presente. Como tampoco estuvo el senador nacional Omar Perotti ni el intendente de la ciudad, Luis Castellano.Los que acompañaron a López fueron el secretario de Desarrollo e Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach y el ingeniero Sergio Vacca de la cámara ADIMRA.SATISFACCION"Fueron días muy intensos, con resultados muy satisfactorios y esperamos siempre que el aporte sirva para la toma de decisiones. Todos tenemos la intención de hacer nuestros aportes, y echar luz sobre el comercio. Estábamos buscando respuestas a interrogantes y creo que no existe un modelo, sino que existen necesidades de los países, posibilidades de desarrollo en determinado sectores y cada uno tiene su ventaja", dijo López ante los presentes y agregó: "estoy muy agradecido con la gente de todo el país y de países limítrofes que se ha acercado a este Congreso. Para nosotros es muy importante que 14 países hayan estado presentes y esto es fruto del trabajo de este equipo", dijo, enumerando a todos los que trabajaron en el evento.En cuanto a la Misión Inversa, de la que participaron 37 empresas, y en donde se han generado 122 reuniones de negocios, donde en la parte multisectorial participaron 75 empresas con más de 350 contactos de negocios. "Es importante estar, los números lo demuestran", explicó López.Por su parte, el Secretario de Desarrollo e Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach felicitó a la Cámara, por el trabajo realizado en ambas jornadas: "hicieron un trabajo excelente con una idea que no la dudamos un segundo en hacerla y que va a seguir haciéndose. Es un trabajo que se construye día a día, donde a veces nos va mejor y otras no tanto, pero lo que tenemos claro es que se dobla pero que no se quiebra", dijo Corach en sus primeras palabra de discurso.Además, el secretario agregó a modo personal que "he aprendido que muy pocas cosas se tiran y mucho menos los valores y la cultura con la que hemos estado trabajando ante tanto tiempo en la ciudad de Rafaela, que nos ha hecho reconocidos y que hoy nos permite tener un Congreso que ha sido absolutamente exitoso y también en convocatoria", expresó.También fue el turno de Sergio Vacca de ADIMRA, que dijo que "este tipo de Congresos son muy importantes porque ponen sobre la mesa la realidad del comercio exterior de muchos países y nos pone a los empresarios Pyme, que nos cuesta más tener una visión internacional de nuestros productos, de nuestras empresas, tener una visión un poco más clara de saber por dónde pasa el comercio en las distintas regiones", dijo ante los presentes.Recordemos que este Congreso contó el miércoles con la presencia del Gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, y que durante las dos jornadas hubo más de 300 inscriptos, formando parte de las rondas de negocios que organiza la Cámara. En la jornada de ayer, se llevaron a cabo diferentes actividades empresariales.