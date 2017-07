Habilitan la compra de tres nuevos minibuses

En la mañana de ayer, el intendente Luis Castellano, recibió en su despacho al ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione. Lo acompañaron el concejal Jorge Muriel, la concejala Natalia Enrico, la secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización Marcela Bassano, el secretario de Servicios y Espacios Públicos Daniel Ricotti, y el subsecretario de Movilidad Urbana Juan Porta; en tanto que el funcionario provincial asistió junto al director del Nodo, Pablo Pinotti.

El motivo del encuentro fue anunciar la adquisición de tres nuevos minibuses para la ciudad a través del Programa Municipal de Inversiones (Promudi). La operación consiste en un préstamo de la Provincia por el equivalente al 90 por ciento del presupuesto para comprar las tres unidades de transporte público.

Como bien indicó el Titular del Ejecutivo, "siempre es bueno recibir dinero cuando uno sabe para qué lo va a destinar. En este caso, es una gestión que venimos haciendo con Gonzalo (Scaglione) desde hace tiempo a través del Promudi para la compra de tres minibuses nuevos para nuestra empresa de transporte local y la verdad es que nos viene muy bien porque son montos que el Municipio por sí solo no puede afrontar. Estamos hablando de un promedio de dos millones y medio cada coche".

"Nosotros permanentemente tenemos que renovar la flota para que el servicio sea adecuado a lo que se necesita, sobre todo en un momento en donde el transporte público está siendo más utilizado, como consecuencia de la crisis y las dificultades que tiene la gente para tomarse un remís o transportarse en auto. Esta compra nos va a dar un impulso para seguir prestando un servicio cada vez de mejor calidad", aseveró

Como bien se explicó en la reunión, estos nuevos móviles se suman a dos que ya fueron licitados y a otros dos para los cuales ya firmamos el contrato y hay una empresa adjudicataria. "con lo cual estamos armando una flota acorde a las necesidades actuales de la ciudad".

"Lo importante es no perder la cadena de incorporación de minibuses nuevos, algo fundamental para ir reemplazando las unidades y prestar un servicio público de calidad", expresó el Intendente. "Ahora , a partir de la no objeción que nos da la Provincia, nosotros vamos a hacer el llamado a licitación. Suponemos que los tiempos son los lógicos de una licitación pública, de tres meses, y esperamos poder adjudicar antes de fin de año".

Además, el encuentro fue propicio para charlar sobre las distintas necesidades de transporte y maquinaria del municipio, el Fondo de Obras menores, que está en legislatura y la ansiada aprobación del proyecto del acueducto, cuyos sobres, de acuerdo a la expresado por el Ministro de Economía, "se abren el próximo 23 de agosto".