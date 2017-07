El “9” y BH definen equipos

A un día de una nueva edición del clásico entre 9 de Julio y Ben Hur, pactado para mañana desde las 17 en el Coloso “Germán Soltermam” con el arbitraje de Roberto Franco y que marcará el inicio del Federal B 2017/18, este jueves ambos planteles realizaron en sus respectivos entrenamientos, más minutos de fútbol formal. Tanto Maximiliano Barbero, el DT del León rafaelino, como Gustavo Barraza, el entrenador de la BH, mantienen algunas dudas, lo que les impide ir definiendo los probables 11 iniciales que saltarán a la cancha, algo que podría suceder hoy tras la finalización de las últimas prácticas.

Por el lado del local, y pese a las inclemencias del tiempo, entrenó en el estadio, donde la novedad más importante es que Kevin Acuña, una de las incorporaciones julienses para este semestre, se metió entre los titulares. El ex Atlético ocupó el sector derecho del mediocampo en lugar de Guillermo Funes, figura y goleador el pasado domingo en la goleada ante Cosmos por la Copa Santa Fe. Igualmente, Funes lo reemplazó en la segunda parte, con lo cual en principio entre ellos dos está una las dudas del joven DT juliense. Por otro lado, Andrés Velazco arrastra una molestia pero se calcula que llegará en buenas condiciones. Por las dudas, si el ex Ferro no llega, el Hueso Cardelino ocupará su lugar. En tanto, en ataque compartieron dupla Rubén Tarasco y Kevin Muñoz, que retorna al primer equipo luego de haber cumplido con la fecha de sanción ante los santafesinos. En cuanto al resto, más allá de que el arquero Luciano Alderete y el volante Hugo Góngora, los últimos refuerzos que llegaron, están en condiciones de ser tenidos en cuenta, serían los mismos que vencieron el último domingo 4 a 0, teniendo en cuenta el buen nivel mostrado. Por ende, el probable equipo juliense sería con Julián Maina; Mariano Canavessio, Flavio Díaz, Juan Caro y Velazco o David Cardelino; Acuña, Juan Pablo Rodríguez, Marcos Valsagna y Maxi Aguilar; Tarasco y Muñoz.



PARA LA COPA

Por otro lado, se informa a los hinchas julienses que el próximo jueves 20, en la sede liguista, se venderán las entradas para el histórico encuentro del sábado a las 22 en el Cementerio de los Elefantes ante Colón por los octavos de final de la Copa Santa Fe.



DOS IDEAS

En cuanto al visitante, el plantel del Lobo, que viene de quedar eliminado sorpresivamente del certamen provincial ante Florida de Clucellas, llevó a cabo trabajos físicos y sumó más minutos de fútbol formal, donde el Negro Barraza paró dos equipos, pero manteniendo el mismo dibujo táctico, el 4-2-3-1. El primer equipo que el técnico paró en cancha alistó a Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nico Besaccia y Nahuel Buenanueva; Nicolás Pautasso y Julio Montero; Matías González, Sergio Rodríguez y Alejandro Carrizo; Juan José Weissen. Posteriormente, ingresaron Gustavo Udrizar y Maxi Pavetti por Rodríguez y el Laucha, quién tras recuperarse de una molestia está falto de ritmo y no estaría para mañana. Por otro lado, se confirmó el desgarro de Matías Caballero, quién se suma a las bajas de Emir Izaguirre y Marcos Torres.