Panorama político

SOBRE ENCUESTA

DE LA PROVINCIA

La de Management&Fit -una consultora de cierto prestigio, que tiene como cabeza visible a Mariel Fornoni-, publicada en Clarín y republicada en este diario el martes pasado, es una encuesta referida a cómo estarían las cosas en la provincia de Santa Fe. Aunque, es cierto, que tal sondeo sin alterar las cifras por supuesto, merece algunas consideraciones adicionales, que saltan bastante a la vista, pero por sobre todo generan más dudas que otra cosa.

Por empezar se adjudica una imagen bastante pálida al gobernador Miguel Lifschitz con 36,4% de aprobación de gestión y 44,9% de rechazo, lo que es medición pura de M&F, aunque en cambio debería decirse que el Gobernador viene arrastrando dos anteriores gobernaciones socialistas de las que debe hacerse cargo ahora y tratando de responder a todo lo que no se hizo en ese tiempo. Inundaciones -recién ahora comenzaron algunas obras de importancia- e inseguridad -Tognoli fue puesto por Binner y heredado por Bonfatti-, son apenas dos cuestiones que Lifschitz debe cargar sobre sus hombros y buscar revertirlo, que no es poco. Aunque con esa imagen, es frecuente escuchar en casi todos los ámbitos que el actual es el mejor de los tres gobernadores socialistas que tuvo la provincia.

Respecto a la medición de Cambiemos, que encabeza la encuesta con 23,3% se aclara que los datos se tomaron cuando era el radical Jorge Boasso candidato y no el macrista que es finalmente Albor Cantard, lo cual invalida sobremanera estos datos. Sobre el justicialismo, que aparece segundo con 16% de intención de voto se menciona sólo al kirchnerista Agustín Rossi, pues posiblemente aún no estaba lanzada la ex jueza Alejandra Rodenas, sobre quien se dice podría ganar las internas. En cuanto al Frente Progresista gobernante, en sintonía con lo dicho sobre el gobernador, se ubica en el sondeo muy lejos con escasos 6% a su lista, ni mencionándose al ministro Luis Contigiani como cabeza de la misma. La cuestión varió mucho desde algunos episodios más recientes, desde que el ministro de la Producción comenzó a moverse como candidato.

En este tiempo de encuestas tan volátiles, esta de M&F al menos cabe de calificarla de rara. No juzgamos intencionalidad, pero si falta de adecuación a los tiempos, pues los datos de tiempo atrás, sin especificar espacio.

PREOCUPADOS

Y SOLIDARIOS

La situación financiera complicada que afronta este Diario, en realidad extendida a muchos medios gráficos del país que no reciben asistencia económica por otras vías -políticas, de grupos que buscan poder o personajes de esos que nunca faltan queriendo ser opinadores cuando nunca pudieron enhebrar dos palabras coherentes seguidas, de lo que existen casos cercanos-, ha llevado ahora a tener un atraso de un mes en el pago de salarios, algo que en realidad a quien más preocupa -y ocupa, pues se hace todo lo posible por buscar una solución, evitando recurrir al extremo de los despidos- es al Directorio de la empresa, pero la cuestión merced a la motorización dada por algunas pocas fuentes difusoras que nunca faltan, se ha ido ampliando hacia diversos ámbitos, apareciendo preocupados y solidarios. Días atrás fueron los diputados provinciales manifestando "expresa preocupación y solidaridad por la situación laboral que atraviesan los trabajadores del diario La Opinión de la ciudad de Rafaela, que vienen cobrando sus salarios con atraso". Una actitud muy comprometida sin dudas, aunque tal vez, imaginamos, sin conocer que en esa misma fecha (22 de junio) el pago de contratación de publicidad desde el ámbito provincial tenía un atraso desde el mes de febrero. Situación que ha comenzado a corregirse. De todos modos lo dicho da cuenta del estado en que se encuentra la cadena de pagos en general, siendo una de las dificultades de este tiempo para poder cumplir con los compromisos en tiempo y forma.

Otro de los preocupados y solidarios que estuvo por aquí haciendo campaña y de paso hizo pública su preocupación por esta situación fue el hiper kirchnerista Agustín Rossi. Como respuesta nuestra tuvo la publicación íntegra de sus declaraciones, incluso la destinada a este Diario, sin retaceo de espacio, como por otra parte corresponde a un medio abierto a todas las expresiones, que no utiliza la extorsión ni la prohibición como metodología. Aunque, siempre es bueno repasar archivos y poder comparar como la preocupación tiene distintas maneras de ser vista y utilizada, ya que cuando desapareció nada menos que un misil de un arsenal, siendo Rossi ministro de Defensa, dijo que "no le preocupaba porque el misil estaba desactivado".

SONDEOS LOCALES

Las encuestas y mediciones dentro del ámbito local siguen circulando y en forma bastante constante, razón demás para tomarlas con ciertas prevenciones, ya que cada grupo o candidato deja sólo trascender aquellos datos que le convienen, cuidándose de hacerlo con otros que pueden beneficiar a adversarios.

No daremos entonces dato alguno, que por otra parte son incompletos, pero sí en cambio algunos de los temas de al menos una de estas encuestas. Lo raro del caso es que no sólo se ha medido intención de voto, conocimiento público, sino también medición de imagen positiva y negativa. Y la verdad, en el extremo de abajo hay algunas sorpresas bastante gruesas, aunque según son los sondeos, es lo que piensa la gente.

De todos modos, habida cuenta de algunos sonoros fracasos -aunque no aquí, valga la aclaración- las encuestas han ido perdiendo credibilidad, pero de todas maneras no hay político que no las utilice, pues son orientadoras en cuanto a definir estrategias y aspectos por corregir.

Como aquí en Rafaela está en juego la esquiva quinta banca, a veces hay que extremar recursos para consguir el úlñtimo puñadito de sufragios, que son los que a veces definen esa "coqueta" banca. Como ocurrió ocasiones anteriores.

LA GRAN DEUDA

La provincia hará todos los esfuerzos, y gestiones se entiende, para conseguir que el gobierno nacional comience a efectivizar el pago de unos 50.000 millones de pesos que le adeuda, y que oportunamente tuvieron respaldo de la Corte Suprema. Una plata que, con la escasez que hay, es casi una montaña.