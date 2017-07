Clave para el crecimiento del sudoeste de la ciudad

Luego de la sesión, el Intendente Luis Castellano marcó la importancia que tendrá el campus en materia urbanística y la diferencia entre lo que fue para el desarrollo del barrio Pizzurno la Escuela de la Plaza y este predio de la UNRaf: "aquello no estaba planificado. En este caso, la ventaja competitiva es que todo el desarrollo urbano, está planificado por etapas".“Agradezco enormemente a los concejales el trabajo que han hecho, una labor de meses, mejorando el proyecto inicial que propusimos”, reconoció el primer mandatario al finalizar la sesión, a la que asistió.“Debo destacar también el gran trabajo llevado adelante por la secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo, y todos sus colaboradores, como así también predisposición de los propietarios de los terrenos”, continuó.“Todos han puesto una parte para que esta iniciativa se proyecte hoy en un hecho histórico, que es la posibilidad de que nuestra Universidad Nacional de Rafaela tenga un campus de 10 hectáreas, y podamos ir desarrollando una urbanización con diferentes etapas, para potenciar el sector oeste de la ciudad”, agregó.“La educación es uno de los pilares de la Rafaela que estamos construyendo con miras a sus 150 años, porque la educación es la clave del crecimiento y el desarrollo”, enfatizó.Mariana Nizzo, por su parte, marcó que "fue un desafío difícil conseguir 10 hectáreas sin poner un solo peso. Pudimos plasmar todo el conocimiento en materia de desarrollo urbano y urbanístico. Me reconforta que el Concejo se haya sumado a la propuesta y haya puesto su granito de arena en todo esto". "No sabía qué iba a pasar cuando lo subimos. Sabíamos que era un proyecto serio. Pero más allá de la negociación, hay que destacar la voluntad de los propietarios y agradecerles por haberse prestado a trabajar con el Estado. Hay que ponerlo en valor", completó.Ascúa, por su parte, destacó que "hace algún tiempo, no pensábamos que íbamos a tener una Universidad Nacional. Mucho menos, con un campus, para construir un espacio para la actividad académica y social de la Universidad. En Rafaela, en donde no hay lugar, contar con 10 ha para construir, nos complace enormemente formar parte de este momento".