Rafaela ante Santa Fe en el Provincial de Mayores

Después de más de tres semanas de entrenamientos, el entrenador Martín Méndez, junto a su asistente Juan Andornino y el profesor Pablo Ghiano, definieron en las últimas horas el plantel que representará a la Asociación Rafaelina de Basquet en el Torneo Provincial de Mayores que se disputará este fin de semana en Santa Fe.

El seleccionado de la ARB debutará ante el local esta noche desde las 20:45 en cancha de Regatas, mientras que mañana se enfrentará a Reconquista y Venado Tuerto. El objetivo será meterse en la instancia de semifinales, las cuales se desarrollarán el domingo por la mañana.

Durante el miércoles el plantel trabajó en el Coliseo del Sur, mientras que ayer la práctica se desarrolló en La Fortaleza del Bicho.



EL PLANTEL

La plantilla de la ARB quedó conformada de la siguiente manera: Oscar Tadeo Mire, base, Atlético de Rafaela; Guillermo Saavedra, pivote, refuerzo; Joaquín Giordana, base, refuerzo; Nicolás Correnti, base, Unión de Sunchales; Nicolás Herrera, pivote, Argentino Quilmes; Facundo Breques, escolta, Libertad de Sunchales; Pedro Porchietto, base, Unión de Sunchales; Matias Pennacino, alero; Unión de Sunchales; Rodrigo Acuña, ala pivote, refuerzo; Mariano Cerutti, alero, Atlético de Rafaela; Franco Chiabotto, ala pivot, 9 de Julio; Facundo Chiabotto, ala pivot, 9 de Julio. Entrenador: Martín Méndez (Unión de Sunchales). Asistente: Juan Andornino (Peñarol). Preparador Físico: Pablo Ghiano (Unión de Sunchales).



EL FIXTURE

Zona A (en Estadio de Regatas de Santa Fe): hoy, a las 17,30, Reconquista vs. Venado Tuerto y a las 20:45, Santa Fe vs. Rafaela; mañana, a las 10, ganador Reconquista/Venado vs. perdedor Santa Fe/Rafaela; a las 12, ganador Santa Fe/Rafaela vs. perdedor Reconquista/Venado; a las 19, perdedor Reconquista/Venado vs. perdedor Santa Fe/Rafaela; y a las 21, ganador Reconquista/Venado vs. ganador Santa Fe/Rafaela. * (Santa Fe jugará siempre en segundo turno).

Zona B (en Estadio de Gimnasia y Esgrima): hoy, a las 17:15, Oeste Santafesino vs. Noroeste y a las 21, Rosario vs. Cañada de Gómez; mañana, a las 10, ganador Oeste/Noroeste vs. perdedor Rosario/Cañada; a las 12, ganador Rosario/Cañada vs. perdedor Oeste/Noroeste; a las 19, perdedor Oeste/Noroeste vs. perdedor Rosario/Cañada y a las 21, ganador Oeste/Noroeste vs. ganador Rosario/Cañada.

Semifinales: domingo, a las 10:30, 1º Zona A vs. 2º Zona B (en Regatas) y 1º Zona B vs. 2º Zona A (en Gimnasia y Esgrima).

Tercer y cuarto puesto: domingo, a las 17, perdedor Semifinal 1 vs. perdedor Semifinal 2.

Final: domingo, a las 19, ganador Semifinal 1 vs. ganador Semifinal 2.