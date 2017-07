Suprimir impuesto a las ganancias

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El secretario general de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP), Julio Estévez, reclamó ayer un "urgente cambio del sistema tributario" y, al advertir que existe "hasta doble y triple imposición" impositiva, pidió la supresión del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría."El país requiere un urgente cambio del sistema tributario, ya que la presión que sufren los ciudadanos es desmedida, con doble y hasta triple imposición en muchos casos, impuestos distorsivos y sobre todos inequitativos", evaluó Estévez, en un comunicado de prensa.En ese plano, alertó que "con semejante presión tributaria se fomenta lo que estamos viviendo; un país que tiene la mitad de su economía no registrada -en negro- por no poder soportar el peso de los impuestos y fomentando la supervivencia de lugares como la Feria de la Salada, que no es más que uno de los más de 600 mercados informales que existen en el país".Según Estévez, entre los impuestos que deberían suprimirse o reducirse, el representante de los jerárquicos de la AFIP citó el "impuesto a las ganancias a la cuarta categoría o mal llamado impuesto al sueldo y el impuesto al cheque, entre otros impuestos que además de ser dañinos a la economía del país, afectan los bolsillos de todos".Con respeto de los empleos y mercados informales que proliferan, el sindicalista consideró que "toda esa masa de gente trabajadora que vive de ese comercio al margen del sistema estaría feliz de poder trabajar tranquila pagando impuestos razonables, con acceso al crédito, con obra social y la posibilidad de una jubilación"."Nadie quiere estar en negro, los obliga este perverso sistema tributario que requiere una urgente reforma integral", insistió.En ese camino, Estévez admitió que "se sabe que la misión no es fácil y es una cuenta pendiente desde que se comenzaron a crear impuestos al consumo luego de la crisis de 1930, pero con la suficiente voluntad política nos sobra conocimiento para encarar la tarea entre todos".