Triunfo celeste en el inicio del Clausura

En el inicio del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol Atlético de Rafaela, que estuvo acompañado por Lucas Bovaglio flamante entrenador del primer equipo, derrotó por 3-2 al Deportivo Libertad en Sunchales.Los goles para el triunfo de la “Crema” fueron anotados por Ramón Barraza (8m PT), Lucas Quiróz, de penal (16m PT) y Nicolás Toloza (39m PT). En el complemento el local pudo descontar por intermedio de Fabricio Mandile (8m y 19m ST). En Reserva también ganó Atlético y lo hizo por 3 a 0.En el otro adelanto de anoche, Argentino de Humberto y Unión de Sunchales terminaron igualados 1 a 1. El gol del conjunto local fue anotado por Emiliano Montini, a los 19m PT, mientras que el empate lo consiguió Cabral a los 26 del complemento. En Reserva también fue empate en uno.El domingo, 15:30 hs: Peñarol vs. Ben Hur, Deportivo Ramona vs. Sportivo Norte, La Hidráulica vs. Florida de Clucellas, Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales, 9 de Julio vs. Ferrocarril del Estado.