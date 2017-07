Leve repunte de la producción

Días atrás se difundió el cuarto informe de coyuntura del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, realizado a junio de 2017. El trabajo estuvo realizado por el organismo que coordina Jorge Giraudo, con la colaboración del Panel de Especialistas Invitados conformado por Aníbal Schaller, Ricardo James, Osvaldo Cappellini, Juan José Linari, José Quintana y Miguel Taverna. Además participan una red de informantes calificados, responsables de Producción Primaria de Industrias Lácteas, AACREA, INTA y Profesionales de la Actividad Privada.

El informe indicó que los números actuales de precios de la leche, costos, relaciones insumo/producto, clima y precios internacionales, son mucho más favorables que los existentes desde finales de 2015 y hasta principios de 2017. De cualquier manera plantea que recomponer las pérdidas sufridas por los bajos precios y por las adversidades del clima no será una tarea sencilla, sobre todo para aquellos productores que sufrieron el fenómeno climático con mayor dureza, o para las industrias que por sus mix de producción y mercados vieron seriamente afectados sus resultados.

La producción de leche se viene recuperando de los bajos niveles del año pasado, y de no mediar cambios significativos en las principales variables es altamente probable que todo el segundo semestre presente tasas interanuales positivas, con chances de cerrar el año 2017 con una mejora que podría estar entre el 1% y 3% respecto a la producción de 2016.

En lo que respecta al precio de la leche al productor, el estudio remarca que resulta muy difícil hacer predicciones sobre su comportamiento futuro. El mercado interno se viene recuperando en consumo y dependerá mucho su evolución del desempeño del salario real (aumentos salariales vs. inflación). En lo que atañe a la leche con destino a exportación, los precios actuales, a pesar de que se han recuperado, no son lo suficientemente atractivos para la lechería argentina, que tiene altos costos de producción y un tipo de cambio que presenta cierto retraso respecto a la inflación.

Como viene advirtiendo el OCLA, la lechería mundial presenta una gran volatilidad, que se manifiesta recurrentemente en ciclos cada vez más cortos y pronunciados. Esta situación requiere de los cambios estructurales necesarios para aprovechar los momentos favorables y estar preparados para enfrentar las fases negativas de esos ciclos.

Por último, el Observatorio menciona que la cadena láctea viene atravesando desde hace bastante tiempo un entorno turbulento y que se requiere sensatez y diálogo constructivo para encaminar a la lechería Argentina al puesto de privilegio al que puede acceder en virtud del potencial que le brindan sus ventajas comparativas.



POLITICA SECTORIAL



El 22 de junio se reunió en Santa Rosa, la Pampa, el Consejo Federal Lechero. El encuentro fue coordinado por el Subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino, y contó con la presencia de funcionarios y técnicos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

En el transcurso de la jornada se evaluó la evolución de las principales variables de la actividad lechera a través de la presentación del sistema estadístico de la Subsecretaría, y se actualizó la información sobre la funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLEA), que involucra en la actualidad a más de 9.000 tambos y 260 empresas procesadoras.

Ante el requerimiento de las provincias con relación a la posibilidad de contar con acceso al SIGLEA, los representantes de la Subsecretaría manifestaron que se están evaluando las condiciones legales que rigen para el uso de información por parte de los estados provinciales y la eventual necesidad de firmar un convenio entre éstas y el Ministerio de Agroindustria de la Nación para posibilitar dicho uso.

Uno de los temas centrales abordados en la jornada fue el financiamiento, al que se coincide en considerar como una de las claves para la evolución futura de la lechería. Al respecto, se tomó conocimiento de las características de la nueva línea de crédito para productores lecheros lanzada por el Banco Nación, que contempla plazos de hasta 10 años con 2 de gracia, con un monto máximo de 5 millones de pesos por productor y con algunas novedades interesantes en lo que atañe a las garantías. Por ejemplo, para créditos de hasta 36 meses, la posibilidad de garantizar la operación a través de la cesión de contratos de entrega de leche a las usinas o el otorgamiento a sola firma para el caso de productores que realicen control lechero oficial con no menos de seis controles anuales.

La próxima reunión del Consejo Federal Lechero tendrá lugar en agosto en sede de la provincia de Buenos Aires