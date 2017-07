El presidente de la CACEX no quizo dejar de agradecer al gobierno provincial, a la Municipalidad de Rafaela, a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, al Ministerio de la Producción de la Nación y a los distintos organismos que brindaron su apoyo como también así a las empresas.

Como estaba previsto, se dieron las palabras de bienvenida a la 4ª CIECEX. Para ello se invitó al presidente de la entidad organizadora, la Cámara de Comercio Exterior, Edmundo López; a Marcos Corach, Secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales Municipalidad de Rafaela; al Lic. Carlos Braga - Subsecretaría de Comercio Exterior - Ministerio de la Producción de Santa Fe y a Omar Perotti, Senador Nacional.Por su parte, López indicó que con la organización de este "Congreso se intenta brindar un espacio de vinculación entre entidades de comercio exterior de Argentina y el mundo. Durante el congreso intentaremos que cámaras, empresas, instituciones y organismos generen intercambios, integración y negocios.""Iniciamos este congreso con una misión inversa autopartista y estaremos desarrollando una ronda de negocios multisectorial con más de 100 empresas. Le damos la bienvenida a organismos del exterior de más de 14 países, estaremos haciendo la reunión de Mercociudades, demás disertaciones y los talleres temáticos." señaló Edmundo López entre las actividades más destacadas del Congreso."El título de hoy lleva impreso este congreso tiene como intención reemplazar la integración económica y las estrategias de los nuevos escenarios que nos propone el mundo, los cambios en Estados Unidos, China y Europa, son algunos de los elementos a considerar en este marco internacional y como impactan los mismos en nuestros mercados. Desafíos y oportunidades para América Latina y para el comercio mundial. La construcción de agenda estratégica para la internacionalización de los territorios, herramientas para la facilitación del comercio, contratos y resolución de conflictos son algunos de los temas que atenderemos en este congreso.Por último el presidente de la CACEX no quiso dejar de agradecer al gobierno provincial, a la Municipalidad de Rafaela, a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, al Ministerio de la Producción de la Nación y a los distintos organismos que brindaron su apoyo como así también a las empresas.Por su parte Marcos Corach, indicó que "este es un excelente espacio para hablar de oportunidades, para que nuestras empresas se encuentren cara a cara y empiecen a discutir con cámaras de comercio exterior. Un lugar donde se puedan dar oportunidades para que nuestras empresas puedan crecer, ampliar sus fronteras, y la ciudad de Rafaela muestre toda la potencialidad. Tenemos una enorme posibilidad de mostrar lo que es Rafaela, estamos muy contentos de recibirlos. En este marco también vamos a estar haciendo la reunión de Mercociudades en donde vamos a discutir el desarrollo económico local con ciudades de Brasil, Uruguay, Chile, y ciudades de Argentina", señaló en su discurso el secretario de desarrollo de Rafaela.A su turno Carlos Braga en representación del gobierno provincial señaló que: "en este tipo de eventos, las cámaras tienen que jugar un rol importante. Los que estamos haciendo políticas públicas debemos tener mayor presencia y participación con las cámaras porque las políticas se hacen de abajo hacia arriba o de forma integral, debemos tener una estrategia. El mundo hoy nos ofrece una oportunidad y creo que tenemos que saber llevarla."Hoy no es casualidad que este evento se haga aquí ya que Rafaela tiene el producto de exportación más alto de Santa Fe y creo que este es el modelo que debemos seguir como Estado, generar valor agregado donde las exportaciones estén por encima de los 3 dígitos y no seguir trabajando por debajo de 2 dígitos en nuestro volumen exportable", finalizó.