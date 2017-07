Gonzalo García será nuevo entrenador de San Lorenzo

Tal y como se venía especulando, Gonzalo García será el nuevo entrenador de San Lorenzo para la temporada 2017/18 de la Liga Nacional de Básquetbol. En el entretiempo del primer partido de las finales y a través de las pantallas de TyC Sports, el presidente del club Matías Lammens ha anunciado que el entrenador será el próximo técnico del Ciclón. García viene de dirigir a Gimnasia de Comodoro las últimas cuatro temporadas, siendo uno de los entrenadores más reconocidos de nuestro país y en lo que se esperaba que podía ser una temporada de cambios dentro de su carrera personal.

García suplirá el lugar de Julio Lamas, que tras terminar las presentes se sumará a la selección de Japón. Recordemos que hace apenas unos días, después de confirmar que no iba a continuar en Gimnasia, apareció una chance de irse al Baskonia para ser asistente de Pablo Prigioni, sin embargo eso no se terminó dando para terminar inclinándose por el otro frente que analizaba: la oferta que le alcanzaron desde Boedo. Gonzalo debutó como entrenador dirigiendo a Libertad de Sunchales por la ex Liga B en el año 1994. Allí se mantuvo hasta el 99, para luego continuar con una rica carrera por San Andrés (1999-2000), Gimnasia y Esgrima La Plata (2000-2004), Libertad de Sunchales (2004-2006), Regatas Corrientes (2006-2007), Paysandú (2007-2006), Olímpico (2008-2009), Flamengo (2011-2012), La Unión de Formosa (2012), Obras Sanitarias (2012-2013) y finalmente Gimnasia de Comodoro (2013-2017).



1 A 0 CONTUNDENTE

Ante un Polideportivo "Roberto Pando" colmado por 2.500 hinchas, San Lorenzo se llevó la primera final de la Liga Nacional de básquetbol al vencer a Regatas de Corrientes por 88 a 62. Gabriel Deck, con 16 puntos, fue el máximo anotador Cuervo, seguido por Marcos Mata, con 14. El uruguayo Calfani fue el mayor rebotero del equipo, con 9 en todo el juego.Por el lado de Regatas, Chevon Troutman anotó 19 unidades y Juan Arengo, 14. Fernando Martina capturó 8 recobres. La visita no contó con Quinteros ni Sims.

Este jueves, desde las 20, es el segundo encuentro en Boedo.