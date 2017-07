Barbero: “que no cambien el chip”

Maximiliano Barbero tuvo un debut auspicioso como nuevo técnico de 9 de Julio en reemplazo de Marcelo Werlen, el ahora Coordinador del club. En sus primeros dos partidos oficiales como cabeza de grupo solamente cosechó victorias, ambas ante Cosmos de Santa Fe, lo que le valió poder cumplir el primer objetivo, que era avanzar de fase en el certamen provincial y saldar una deuda pendiente del año pasado. “Estamos muy contentos y satisfechos con este objetivo que nos propusimos y cumplimos. Me dejó muy tranquilo el esfuerzo que hizo el grupo para liquidar y barrer la serie ante Cosmos y de la forma que lo hizo, con contundencia, algo que no estaba en los planes y más por cómo habíamos analizado al rival en la previa. No pensé en la diferencia final de 5 goles que se hicieron porque ellos, del medio hacia arriba, eran temibles, y lo demostraron en las fases anteriores, donde habían marcado 17 goles en las 4 etapas previas. Además de mantener la valla invicta en los dos partidos, pudimos golear en el último partido, algo muy positivo para todos”, relató Barbero en diálogo con LA OPINION.Todo el plantel, cuerpo técnico y dirigentes estamos muy felices, ansiosos y expectantes con esta posibilidad de jugar en un estadio de Primera División y enfrentar a un grande de la provincia y del interior como lo es Colón en el Cementerio, y con toda la trayectoria que tiene. Llegado el momento, analizaremos el partido, que seguramente lo vamos a afrontar con mucha dignidad.Esta clasificación en la Copa nos hace llegar con la autoestima alta al debut de una nueva temporada en el Federal ante Ben Hur y en nuestra cancha. Queremos que los jugadores no cambien el chip y que sigan con esa mentalidad ganadora, porque realmente demostraron ante un equipo de la misma categoría que están para más, no solamente en este clásico que tenemos, sino también para enfrentar los dos torneos a la vez.Estos partidos son aparte, donde Ben Hur viene de quedar eliminado de manera sorpresiva en la Copa ante Florida. Pero vienen de ser campeones en Liga de manera contundente y de hacer un buen papel en el Federal B pasado, con un buen entrenador y un gran plantel. Pero creo que los dos vamos a llegar entonados al sábado y el que tenga la mejor iniciativa va a ser el que más cerca esté de quedarse con el partido. El sábado fui a la cancha y ya estamos analizando y tomando algunos recaudos de la BH. Uno siempre trata de estudiar al rival para contrarrestar su juego ofensivo y ver si los podemos dañar en los lugares donde tienen más falencias.Es relativo. En el fútbol argentino, el éxito depende de los triunfos y no hay otra cosa. En este primer partido, nadie sabe, y con más razón yo, que tengo menos espalda y experiencia, si va a hacer tambalear mi continuidad en el club. Creería que no, porque es un partido que da el puntapié inicial a una temporada. Creo que tenemos que estar todos tranquilos y serenos por el trabajo que se está haciendo. Bienvenido sea que este partido llegue en la primera fecha. Así que tenemos que ponerle todo el énfasis posible para poder lograr un buen resultado.Así es. Igual va a ser muy dura, ya que clasifican los dos primeros a la próxima fase. Se sumaron Unión Totoras y Juventud de Venado Tuerto y el resto es lo mismo. La zona es complicada, con mucho poderío económico, con jugadores de jerarquía y que tienen como objetivo el ascenso. Tenemos que preparar lo mejor posible cada partido y creo que vamos a poder sacar rédito de nuestro equipo para pelearle de igual a igual a todos.-Es algo que siempre hablamos con Marcelo (por Werlen). Por ahí, lo que más cuesta es obtener esa regularidad en los últimos años jugando de local y es lo que estamos buscando, que cada equipo que venga a jugar en casa se sienta visitante y que no tenga una parada fácil, que venga a tomar recaudos más que salir a atacar.Sí, por supuesto. Si bien se han ido varios jugadores, llegaron varias caras nuevas y tenemos un plantel bastante profesional, con experiencia. Junto al Profe vamos a tener que ingeniarnos para tratar de recuperarnos partido tras partido porque vamos a tener un mes de julio bastante movidito, con muchos partidos, debido a que tenemos un grupo corto. Pero lo bueno es que hay mucha competencia y los pibes que vienen asomando abajo están también con muchas ganas de afianzarse para tener su chance en el Federal. Ojalá que estos 6 meses sean de mucho progreso en la vida institucional y deportiva del club.No. El plantel se cerró con lo que tenemos. Solo falta confirmar si Rodrigo Cáceres, que estaba a prueba, va a decidir si se queda o no porque tuvo unos problemas personales. Pero hoy te digo que en un 30% no va a quedar en la plantilla.-Se lo dije el otro día a los jugadores. Es muy lindo que estén todos bien, en el mismo nivel, y pongan a uno en compromiso como técnico, porque los que jugaron el domingo demostraron que pueden estar en cancha el sábado en el Federal. Y los que estuvieron en el banco también demostraron que tienen la calidad suficiente como para ser titulares. Ya estamos un poco con dolor de cabeza para tratar de delinear ese equipo. Mañana -por hoy- vamos a hacer un poco de fútbol y vamos a ver el rendimiento individual y el funcionamiento del equipo para definir a los 11 que saldrán a la cancha el día sábado.Ambos están disponibles y vamos a definir este jueves si serán titulares o no. Son dos jugadores importantes para el grupo, con experiencia y jerarquía. Y con respecto a la dupla de atacantes, también lo tengo que definir, porque la dupla Tarasco-Valsagna funcionó muy bien el domingo, con el complemento de los dos volantes que llegaron a posición de gol. Tenemos un lindo problema a resolver.