La Tierra se podría volver inhabitable

El siempre lúcido Prof. Stephen Hawking ha advertido de los riesgos a los que nos enfrentamos en los próximos años en una entrevista para la BBC. En ella habló sobre la decisión del presidente de EE.UU. de retirar a su país del Acuerdo de París y de la agresión innata de los seres humanos.El físico más famoso de nuestros tiempos dijo en la entrevista que retirar a los Estados Unidos del acuerdo climático, podría poner a la Tierra en un camino que la convierta en un planeta de invernadero como Venus, donde las espesas nubes atrapan todo el calor dentro de la atmósfera y hacen imposible la presencia de vida (tal y como la conocemos).El querido profesor de Cambridge ha sufrido de una enfermedad moto-neuronal durante la mayor parte de su vida adulta, la cual ha limitado sus movimientos y su habilidad para hablar. Sin embargo, a pesar de eso, ha emergido como una de las mentes más grandes de nuestro tiempo. Sus teorías sobre los agujeros negros y el origen del Universo han transformado nuestra comprensión del cosmos.Su principal preocupación durante su última entrevista fue el futuro de nuestra especie. En particular la decisión del presidente Trump de retirarse del acuerdo climático de París para reducir los niveles de CO2. "Estamos cerca del punto de inflexión donde el calentamiento global se vuelve irreversible. La acción de Trump podría empujar a la Tierra al borde del precipicio, para convertirse en Venus, con una temperatura de doscientos cincuenta grados y llover ácido sulfúrico", dijo a la BBC. "El cambio climático es uno de los grandes peligros a los que nos enfrentamos, y es uno que podemos prevenir si actuamos ahora. Al negar la evidencia del cambio climático y al retirarse del Acuerdo de París, Donald Trump causará daños ambientales evitables a nuestro hermoso Planeta, poniendo en peligro el mundo natural, para nosotros y nuestros hijos", agregó.De acuerdo a la BBC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas también destaca el riesgo potencial de golpear los puntos de inflexión climática a medida que la temperatura aumenta, aunque hay lagunas en nuestro conocimiento de este tema.En su Quinto Informe de Evaluación, los autores del IPCC escribieron: "Los precisos niveles de cambio climático suficientes para desencadenar puntos de inflexión (umbrales para un cambio abrupto e irreversible) siguen siendo inciertos, pero el riesgo asociado con cruzar múltiples puntos de inflexión en el sistema terrestre o en sistemas interconectados humanos y naturales aumenta con el aumento de la temperatura".Luego, cuando le preguntaron si pensaba que alguna vez resolveríamos nuestros problemas ambientales y los conflictos humanos, el profesor fue pesimista. "Me temo que la evolución ha incorporado la avaricia y la agresión al genoma humano, no hay signos de disminución de los conflictos, y el desarrollo de la tecnología militarizada y las armas de destrucción masiva podrían hacer que sea desastroso", dijo.“La mejor esperanza para la supervivencia de la raza humana podría ser Colonias independientes en el espacio", agregó, dando a entender que pensaba que nuestros días en la Tierra estaban contados. Luego habló de temas más personales, como su opinión sobre el Brexit (el retiro del Reino Unido de la Unión Europea) o cuál cree será su legado. Finalmente, el Prof. Hawkings ponderó sobre su propia vida. "Cuando me diagnosticaron (ELA) a los 21 años, me dijeron que moriría en dos o tres años... Ahora, 54 años después, aunque más débil y en silla de ruedas, todavía estoy trabajando y produciendo papeles científicos, pero ha sido una gran lucha, que he superado sólo con mucha ayuda de mi familia, colegas y amigos", finalizó.