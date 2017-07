Exportaciones sin recuperación

Según el informe de coyuntura del OCLA en mayo de 2017 se exportaron 14.220 toneladas de productos por un valor de U$S 46,5 millones. Esta situación representa +10,2% respecto al mes anterior y -42,3% respecto a igual mes del año anterior en volumen, mientras que en dólares la variación fue de +8,6% respecto a abril de 2017 y -32,4% respecto a mayo de 2016. El acumulado a mayo de 2017 arroja una cifra de 81.134 toneladas (-34,8% que en 2016) y U$S 259,4 millones (-21,8% que en igual período de 2016).

En mayo de 2017 se exportó del principal producto, la leche en polvo, 3.755 toneladas por un valor de U$S 12,7 millones de dólares. En el acumulado a mayo la exportación de este producto ascendió a 33.103 toneladas por un valor de U$S 106,7 millones. La exportación de los primeros cinco meses de 2017 respecto a igual período de 2016 fue 47,0% inferior en volumen y 35,2% inferior en monto de facturación. El precio de la leche en polvo para el mes de mayo arrojó un promedio de U$S 3.379 FOB/ton, cuando el mes anterior fue de 3.606 y en mayo de 2016 de 2.802 U$S/ton.