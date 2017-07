Zeballos también perdió

LONDRES, 6 (AFP-NA) - El marplatense Horacio Zeballos no pudo recuperarse ante el italiano Paolo Lorenzi, cabeza de serie 32º, que lo eliminó en un parejo encuentro que se resolvió en cuatro sets, luego de la suspensión por falta de luz natural el martes. Zeballos perdió con parciales de 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (10/8) y 7-5 en tres horas y 42 minutos de juego, donde Lorenzi logró soportar la presión de Zeballos.

El tenista del Mar del Plata, de 32 años y 52º del mundo, no logró superar la primera ronda de Wimbledon en sus cinco participaciones y dejó solo a Del Potro como sobreviviente de la Legión en el cuadro principal. Estos resultados no hacen otra cosa que remarcar la dificultad que representa el césped para el juego de los argentinos, ya que solo Del Potro -que hoy enfrentará al letón Ernest Gulbis- pudo sortear el debut. "Básicamente, el tema son los apoyos. Uno está acostumbrado a correr, apoyarse y deslizar, y acá cuesta. Para los que estamos muy acostumbrados al polvo de ladrillo, es difícil hacer el cambio", explicó Diego Schwartzman, que perdió ante un especialista como el búlgaro Grigor Dimitrov el martes.

Esta racha adversa se da justo cuando se cumplirán quince años de la final que el cordobés David Nalbandian perdió contra Lleyton Hewitt en el All England.



SIN DESPEINARSE

El español Rafael Nadal y el británico Andy Murray, dos grandes favoritos, ganaron este miércoles su segundo partido en Wimbledon y ya están en dieciseisavos de final del tercer Grand Slam de la temporada. En el cuadro femenino, la ex número 1 mundial bielorrusa Victoria Azarenka, que ha vuelto con fuerza tras ser madre, ganó su partido ante la rusa Elena Vesnina (6-3, 6-3), 16ª del mundo, pero la checa Petra Kvitova, bicampeona en Wimbledon, perdió ante la estadounidense Madison Brengle (6-3, 1-6, 6-2), a priori inferior.

Nadal, que a los 31 años vuelve al torneo del Grand Slam sobre hierba de Londres tras su ausencia del año pasado, se deshizo sin problemas del estadounidense Donald Young, 43º del mundo, por 6-4, 6-2 y 7-5. El ganador de 15 torneos del Grand Slam (dos en Wimbledon, en 2008 y 2010) se medirá en la siguiente ronda al rocoso jugador ruso Karen Khachanov, de 21 años, cabeza de serie número 30.

Andy Murray, número uno mundial y dos veces ganador en Wimbledon, superó por 6-3, 6-2 y 6-2 al espectacular alemán Dustin Brown, 97º del mundo pero verdugo de Rafa Nadal en 2015 en la misma cancha central. Murray, número 1 del mundo, se medirá en el siguiente partido al italiano Fabio Fognini, que derrotó al checo Jiri Vesely por 7-6 (7/3), 6-4 y 6-2.