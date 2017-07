Siguen en carpeta

El técnico de Mandiyú de Corrientes, Pablo Suárez, se refirió en el diario Norte de Corrientes sobre el interés por Gustavo Mathier y Luciano Kummer, para el Federal A.“Los dos jugadores me interesan, son altos y los vi en la final con nosotros el año pasado. El ‘4’ (por Mathier) en Rafaela en la primera final pasó todo el tiempo al ataque, sobresalió en ese partido. Al tener un mediocampo con Álvaro Pavón, Gonzalo Ramírez, que no son de altura, Nicolás Ferreira, que no tiene como característica ser cabeceador, necesito un fondo fuerte para las pelotas paradas que se trabaja mucho en un torneo profesional”, explicó, y agregó que “es necesario traer un jugador por puesto, pero también en esto hay que ver qué presupuesto tendrá la dirigencia del club, porque el objetivo es mantener la categoría”.