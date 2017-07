Se pone en marcha el Clausura liguista

Este jueves se pone en marcha el torneode ladecon dos adelantos correspondientes a la primera fecha. Atlético de Rafaela estará visitando al Deportivo Libertad en Sunchales, juego que comenzará a las 20:30 hs (arbitraje de Gonzalo Hidalgo), mientras que a las 22 hs Argentino de Humberto recibirá a Unión de Sunchales (con Franco Ceballos como árbitro).La ‘Crema’ no tuvo una buena primera rueda y buscará ser protagonista en esta segunda parte del año mientras que los ‘Tigres’ alternaron buenas y malas.Por otro lado, Humberto comienza una etapa definitoria ya que luchará por quedarse en la categoría y no la tendrá fácil ya que recibe al subcampeón del Apertura.El resto irá el domingo y los cruces serán los siguientes: Peñarol vs. Ben Hur, Deportivo Ramona vs. Sportivo Norte, La Hidráulica vs. Florida de Clucellas, Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales, 9 de Julio vs. Ferrocarril del Estado.