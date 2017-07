La liquidación de agrodólares disminuyó en un 14,32%

FOTO ARCHIVO RECAUDACIÓN. Las empresas argentinas recaudaron U$S 1.902.403 menos que en 2016.

Las empresas exportadoras de cereales, oleaginosas y derivados liquidaron unos U$S 478 millones de dólares la semana pasada, con lo que superaron los 11.000 millones en el primer semestre, un 14,32% menos que un año atrás.Estas empresas habían liquidado unos U$S 13.280.889.053 en los primeros seis meses del año pasado y en el primer semestre de 2017 alcanzaron sólo U$S 11.378.486.971, informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).Según esos datos, la liquidación de divisas por parte de este sector que representa un tercio de las exportaciones del país registró una baja del 14,32% en los primeros seis meses del año, en comparación con el mismo período de 2016.La baja en la conversión de dólares a pesos está dada por varios factores, entre los que se encuentra la especulación del sector por una posible suba del dólar hacia fin de año, en medio de las turbulencias que genera el proceso electoral.Otro factor que modificó el escenario fue la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de llevar en enero pasado a diez años el plazo máximo para que los exportadores liquiden las divisas generadas por sus ventas.La administración de la alianza Cambiemos también buscó quitar presión a la baja del dólar y evitar un descenso brusco para que cuando en marzo pasado comenzara la liquidación de la cosecha y el ingreso fuerte de divisas.Fue una "señal" que dio la Casa Rosada a los grandes productores, acopiadores y exportadores, con la idea de que la medida les permitiría fortalecer la capacidad de financiamiento, mejorar su competitividad y su inserción en el mercado internacional.Si bien en la Bolsa de Comercio de Rosario (donde está el principal polo agroexportador del mundo) esperan que los siete granos clave de la región pampeana alcancen un volumen de cosecha de 121 millones de toneladas granos, la cosecha tuvo sobresaltos por las inclemencias climáticas.Esa situación también generó complicaciones en las ventas al exterior y sumó a la ralentización de la liquidación de dólares.