Optimismo para lograr desafuero de De Vido

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Con calculadora en mano, el oficialismo sacó cuentas y confía en lograr cómodamente los dos tercios de la Cámara baja necesarios para concretar el desafuero del diputado del Frente para la Victoria Julio De Vido, aunque para iniciar el trámite debe mediar un pedido del juez a cargo de la causa. Tanto el Frente Renovador como el bloque Justicialista ya se expresaron a favor de avanzar con el desafuero, en tanto que también habría respaldo en el mismo sentido del interbloque Progresistas.

De esta manera, el oficialismo se acerca al número de 172 legisladores que precisaría para aprobar la quita de inmunidades parlamentarias de De Vido, quien es investigado por el desvío de más de 26 mil millones de pesos en Río Turbio, Santa Cruz. En caso de que en el plenario de la sesión convocada a tal fin no concurran la totalidad de los miembros del cuerpo (257), la cantidad de votos necesarios para el desafuero sería menor.

"Depende de los diputados que estén presentes al momento de tratar el tema. Si hay 150 diputados, con 100 a favor se resuelve el desafuero", indicó en diálogo con NA el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, al referirse al requisito de los dos tercios.

Para asegurarse el rechazo al dictamen de desafuero, el Frente para la Victoria debería conseguir 86 votos, una cifra lejana a sus posibilidades actuales, ya que su bancada es de 72 diputados y no habría demasiada predisposición en otros bloques opositores para "salvarle el pellejo" a De Vido.

Incluso, en el oficialismo calculan que ni siquiera el kirchnerismo podría garantizar la totalidad de votos negativos de su bloque, ya que un grupo de diputados rebeldes podría ausentarse el día de la votación, facilitándole el trabajo a Cambiemos.

El jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, recordó que el año pasado, cuando Diputados autorizó a la Justicia a allanar una propiedad de De Vido en el marco de otra causa, "hubo 49 votos en contra, no 72".

No obstante, Tonelli se mantiene prudente y aclara que el juez federal Luis Rodríguez, quien tiene a su cargo la causa de De Vido, todavía "no ha decidido nada". Señaló que eventualmente si llegara su pedido, "hay altas posibilidades de que efectivamente la Cámara resuelva" en contra de De Vido, quien quedó en el ojo de la tormenta este martes tras conocerse que el fiscal federal Carlos Stornelli pidió su llamado a indagatoria, desafuero y detención.

Una vez que llegue el pedido, comienza a correr un plazo de 180 días para que el tema sea tratado en Asuntos Constitucionales (controlada por el oficialismo), y que dicha comisión emita dictamen favorable para su tratamiento en el recinto.

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió estimó que "están los votos" para el desafuero de De Vido, aunque puso en duda que se vaya a sostener el número al señalar que "el arma que tiene" el exministro para condicionar a sus pares es que "conoce a todos" los que van a votar y que "con muchísimos hizo negocios".

"El tema es que los votos están siempre y cuando los que dicen que van a votar. ¿Cuál es el arma que tiene De Vido? Que los conoce a todos. Con muchísimos hizo negocios. No sólo con los que están en el Frente para la Victoria. El manejaba el soborno", aseguró.