El dólar marcó un nuevo récord y llegó a $ 17,40

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El dólar marcó ayer un nuevo máximo histórico, al saltar 22 centavos y venderse a $ 17,40 respecto de la jornada anterior, con sostenida demanda y una oferta cada vez más acotada, y un mercado financiero muy atento a los vaivenes pre-electorales. Si bien en algunas entidades financieras llegaron a ofrecer la moneda norteamericana a $ 17,45 y $ 17,50, según el promedio que realiza el Banco Central finalizó a $ 16,96 para la compra y a $17,40 para la venta.El dólar tocó, de ese modo, un nuevo techo y acumuló 8 días consecutivos con incrementos, que llevaron a perforar el techo de los $ 17 en el inicio de semana. En el comienzo de la rueda cotizó estable respecto del cierre previo, pero con el correr de las horas el crecimiento volvió a tomar impulso.La racha alcista en el precio del dólar se dio, particularmente, luego de que se conocieran las listas de precandidatos para las Primarias Simultáneas Abiertas y Obligatorias (PASO) el pasado 24 de junio, lo cual hizo ruido en el mercado y generó dudas e incertidumbre entre los inversores, que comenzaron a dolarizar sus carteras, indicaron fuentes del sector financiero. Operadores señalaron que este miércoles se volvió a registrar una débil oferta, mientras la demanda se sostuvo en un firme nivel, lo cual renovó la presión sobre el dólar.La divisa se encuentra cerca del tope del precio estimado por los analistas especializados, ya que según los últimos datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado de la autoridad monetaria, se proyecta un tipo de cambio de hasta $ 17,80 en promedio para los próximos seis meses de este año, al corregir la cifra al alza.Pese a ello, el Gobierno sostuvo que no le "preocupa" el incremento al argumentar que era "previsible". El lunes se conoció sobre una nueva baja en la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador de casi 33% con relación al mismo período del año pasado.En tanto, economistas minimizaron la suba del dólar, al sostener que "todavía no es para preocuparse", aunque consideraron que "quizás subió demasiado rápido".SE ACELERAN LOSAUMENTOS DE PRECIOSLos aumentos autorizados por el Gobierno, sumados a los generados por la fuerte alza del dólar, generarían en julio una aceleración de la inflación, advirtieron ayer economistas, mientras el presidente Mauricio Macri llamó a "no preocuparse" por la suba de la divisa norteamericana que día tras día rompe récords. Expertos coincidieron en afirmar que en julio la inflación se disparará hasta 2%, por encima del 1,3% de mayo y el 1,5% que se prevé para junio.En el aumento de julio impactan aumentos autorizados por el Gobierno en los precios regulados de cigarrillos, combustibles, medicina prepaga, más los que se agregan por la disparada del nivel del dólar. La mayor volatilidad del precio del dólar tiene incidencia en los precios minoristas por el encarecimiento de insumos y bienes importados.El INDEC dará a conocer el próximo martes, por primera vez, un indicador nacional de precios, que se ubicaría entre 1,4% y 1,5%, en el Gran Buenos Aires, y por debajo de esas cifras en el que abarca todo el país. Las proyecciones de los analistas admiten que podría darse una corrección hacia arriba, por el impacto del dólar, al que hay que sumarle la suba en los combustibles que hacen aumentar los costos de producción y transporte de mercaderías.13.361,4 PESOSUna familia de cuatro integrantes, dos adultos y dos menores, necesitó en junio un ingreso de 13.361,4 pesos para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires, cifra que significó un incremento del 21% contra igual mes del año pasado. La Canasta Básica Total que mensualmente elabora la fundación FIEL, que abarca alimentos básicos y artículos de primera necesidad, registró en junio una suba del 0,3% contra mayo anterior.