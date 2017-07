Anoche, la lista "Confianza Radical" de la UCR de Rafaela, dentro del partido "Frente para el Cambio", realizó la presentación de su lista de precandidatos a concejales, encabezada por el médico José Plácido Rolando, en la sede del Comité, de calle Bolívar.Ante una buena presencia de seguidores, el candidato estuvo acompañado por Pablo Williner, vicepresidente del partido en nuestra ciudad. En tanto, la presidenta del comité, Alejandra Sagardoy, no estuvo presenteRolando se mostró muy confiado y seguro de sus intenciones de llegar al Concejo Municipal y expresó en primera instancia, "buscar una mejor convivencia entre todos los ciudadanos de Rafaela".La lista está integrada por muchos radicales, de diferentes sectores, con sus respectivas actividades. Ninguno de ellos, tiene un cargo político, algo que el médico se encargó de destacar: "queremos encontrar un enriquecimiento con vistas a tener diferentes ópticas para las mejores propuestas para la ciudad", dijo.En cuánto a la conformación de las diferentes listas dentro del radicalismo, Rolando hizo un paneo y expresó que cuando "se cerraron las listas para estas elecciones, en toda la provincia, no hizo más que poner en franca evidencia lo que viene ocurriendo en la UCR desde hace muchos años. Cuando en el 2003 se hizo el Frente Progresista, había un sector de radicales que no estaban de acuerdo con esa coalición. Cuando sucedió lo de Cambiemos, también pasó lo mismo... El hecho que haya radicales en otros frentes, es una foto de la realidad de la UCR, nos guste o no, y vamos a ver en las PASO qué número hay en cada uno de los sectores.Rolando destacó como eje central de su candidatura, pelear contra la inseguridad que hay en la ciudad. Ya algo había expresado en diferentes medios de comunicación y lo confirmó: lograr un contacto con la gente en los barrios de la ciudad: "en nuestras habituales recorridas, la gente pide por más seguridad en los espacios públicos. Eso está en la cabeza de la demanda social y nosotros queremos enfocar en ese punto", dijo Rolando y agregó que "desde el mismo Concejo Municipal, desde la GUR, de la policía provincial o de la misma instalación de cámaras de alta resolución para que se pueda prevenir el delito en la mayor medida posible", manifestó.En cuánto a su análisis, se refirió también a los delitos consumados en la ciudad, y pidió que cada uno de ellos tenga las sanciones correspondientes.