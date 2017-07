Comenzó la gran guerra entre Corral y Lifschitz

José Corral disparó el primer misil aire - tierra contra Miguel Lifschitz tratando de impactar en la figura de su candidato a concejal estrella de esta capital, el senador Emilio Jatón, que hoy está punteando en las encuestas por sobre el pupilo del intendente santafesino.Corral criticó al senador Jatón porque desde su banca senatorial por La Capital no defendió la inclusión del Fondo de Obras Menores para esta ciudad capital, que significarían unos 70 millones de pesos para este año.Inmediatamente desde la Casa Gris respondieron con artillería pesada: "Corral es ingrato e injusto", disparó el ministro de Gobierno Pablo Farías, quien le recordó a Corral que "el senador Jatón acompañó el proyecto de ley para incluir a Santa Fe en el Fondo de Obras Menores, pero además, todos saben que fueron los senadores justicialistas lo que rechazaron la propuesta". A su vez, le pidió al intendente local que explique por qué no dijo nada ni hizo reclamos cuando a fines del año pasado el Gobierno nacional aumentó “escandalosamente” el Fondo del Conurbano Bonaerense y no el Fondo del Conurbano de Santa Fe; además de enrostrarle que "solo con el Acuerdo Capital, la inversión real de la provincia en la ciudad de Santa Fe superará los 5.000 millones de pesos y eso es algo histórico, comprobable y a la vista porque los números son públicos”, dijo el ministro.CON EL FACTUREROEN LA MANO...Desde el gobierno provincial pidieron al intendente de Santa Fe que no haga campaña en base a mentiras y que reclame al presidente Mauricio Macri los casi 40 mil millones de pesos que se adeuda a la provincia por la detracción que realizó durante años la ANSES y que terminó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.A su turno, el ministro de la Producción Luis Contigiani le solicitó a titular de la cartera de Agroindustria, Ricardo Buryaile que se acuerde de la promesa de los 250 millones de pesos comprometidos para complementar el fondo de 500 millones destinados a préstamos para los tamberos afectados por la emergencia hídrica. Hasta ahora, con los 150 millones desembolsados por la Provincia se monetizaron ayudas para más de 500 productores tamberos.A LIFSCHITZ SE LETERMINA LA PACIENCIA"Se nos agotó el tiempo de espera y la paciencia", advirtió el Gobernador en torno del reclamo del pago de la deuda de al menos 40 mil millones de pesos que la Nación mantiene con la provincia por fondos coparticipables. Si bien Lifschitz no descartó volver a la Corte con su pedido tras un primer semestre del año sin una señal clara de la Casa Rosada, el mandatario provincial impulsará una "acción política" junto a dirigentes oficialistas y opositores.En mayo pasado, el propio jefe de la Casa Gris había renovado su reclamo. Por entonces, y tal vez procurando no maximizar el tono confrontativo con Macri, el socialista se mostró dispuesto a aceptar un plan de cancelación (con distintas opciones) de la abultada suma.Recordemos que en noviembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que declaró inconstitucional la deducción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que realizaba la Nación sin el acuerdo de las provincias para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y, en menor medida, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La sentencia benefició a Santa Fe, San Luis y Córdoba.