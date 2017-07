El sábado 22 ante Colón

La Copa Santa Fe sigue su curso y en las últimas horas, la Federación Santafesina de Fútbol definió cuando jugarán los octavos de final los equipos que están en las máximas categorías de AFA. Así, Rosario Central, Newell’s, Colón, Unión y Atlético de Rafaela, ya tienen en su agenda la programación. El sábado 22, desde las 16, 9 de Julio, que viene de eliminar a Cosmos FC, enfrentará por primera vez en su historia a Colón de Santa Fe en el Cementerio de los Elefantes. Cabe señalar que esta instancia es a un sólo partido en el estadio del de mejor ubicación en cuanto a categorías. En tanto, al día siguiente, el domingo 23, en el mismo horario, Atlético de Rafaela estará recibiendo en el Monumental a Florida de Clucellas, que viene de dejar en el camino a Ben Hur. El organigrama de partidos es el siguiente:Unión de Santa Fe vs Huracán Villa Ocampo: 23/07/2017, a las 16 horas.Rosario Central vs Alianza Sport, 22/07/2017, 16 horas.Newell's Old Boys vs Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, 23/07/2017, 16 horas.Asimismo, en el día de ayer el Consejo Federal aprobó la petición realizada por la Federación Santafesina para que se adelante al día 19 de julio de 2017 la fecha número 3 del Torneo Federal “B”, para los equipos que deben jugar por Copa Santa Fe el 22 o 23 de julio del corriente año. Los partidos que se disputarán el 19/07/17 son los siguientes:* Atl. San Jorge (LSM) vs Pueyrredón (LVD).* Pto. Gral. San Martín (LSL) vs Coronel Aguirre (ARO).* Sportivo Rivadavia (LVD) vs Unión Totoras (LTO).A la espera de las definiciones de las llaves de octavos de final de la Copa Santa Fe, es que se hace extensiva esta aprobación para las fechas 4 y 5 del Torneo Federal B, en los casos que sea necesario, debiéndose jugar el miércoles anterior a cada fecha.