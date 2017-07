Noticias al Cierre

GREMIO DE EMPLEADAS DOMESTICASACORDO AUMENTO SALARIAL DE 24%BUENOS AIRES, 5 (NA). - El gremio de empleadas domésticas acordó un aumento de 24% que se abonará en dos tramos, en el marco de la paritaria nacional, informó ayer la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp). El incremento será con una primera cuota del 12% desde junio y el 12% restante se aplicará desde diciembre, por lo que ambas subas tendrán incidencia en los medio aguinaldos. Con el aumento del primer tramo, una empleada de quinta categoría (realiza tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas) pasaría a cobrar $ 64,40 la hora y $ 7.981,68 por mes en caso de tener un régimen de ocho horas y cinco días a la semana.DOCENTES BONAERENSES ACEPTAN AUMENTODEL 27,5% Y PUSIERON FIN AL CONFLICTOBUENOS AIRES, 5 (NA). - Los docentes bonaerenses aceptaron ayer la última oferta salarial que les realizó el Gobierno provincial, que contempla una suba total de 27,5% y de esta manera quedó superado un conflicto de más de 150 días, que incluyó 17 días de paros y movilizaciones.RATIFICAN QUE SENADOR DEL FPV DEBEDEJAR EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURABUENOS AIRES, 5 (NA). - La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ratificó ayer que el senador del PJ-FPV, Ruperto Godoy, debe dejar el Consejo de la Magistratura por no ser abogado y se abre una puerta para que el oficialismo tenga mayoría en el órgano que selecciona y remueve a los jueces. Los jueces Carlos Greco, Sergio Fernández y Jorge Argento firmaron un fallo en el que ratificaron una sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional el artículo de la ley que establece que no se necesita ser abogado para ser consejero de la magistratura.PARA LA CGT, LA INFLACION DEJUNIO SE UBICO EN EL 1,8%BUENOS AIRES, 5 (NA). - La inflación de junio se ubicó en el 1,8 por ciento, y acumula un alza del costo de vida del 28,37%, según la medición mensual del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT difundida ayer. La cifra se difundió a una semana de la mención por parte del INDEC del alza de precios que a partir de este mes tendrá alcance nacional y se difundirá el martes próximo.LA RURAL LANZO LA 131 EDICIONDE LA EXPOSICION DEL 2017BUENOS AIRES, 5 (NA). - La Sociedad Rural lanzó ayer la 131 edición de la Exposición Rural de Palermo, que se realizará del 19 al 30 de julio próximo en el tradicional predio de Palermo, con mayor presencia de animales, ya que habrá alrededor de 4.500 ejemplares.PRODUCCION DE PYMES INDUSTRIALESCAYO 1,7% EN MAYO, SEGUN CAMEBUENOS AIRES, 5 (NA). - La producción de las pymes industriales cayó 1,7% en mayo frente a igual mes del año pasado y cumplió así veinte meses consecutivos en baja, de acuerdo con un informe difundido ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Los datos surgen de la encuesta mensual industrial realizada por CAME entre 250 pequeñas y medianas empresas del país.LA UIA PRESENTA AL GOBIERNO UN PLANPARA MEJORAR LA COMPETITIVIDADBUENOS AIRES, 5 (NA). - La Unión Industrial Argentina (UIA) presentará al gobierno un estudio sobre la competitividad en la industria y propondrá medidas para mejorarla, durante la reunión del Consejo de la Producción que se realizará hoy, en el Ministerio de Producción.DIPUTADOS APROBARIA LA LEY DERESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIABUENOS AIRES, 5 (NA). - El oficialismo de la Cámara de Diputados confía en contar con los acuerdos parlamentarios suficientes para completar hoy en sesión especial la aprobación de la ley de Responsabilidad penal Empresaria, si bien se mantenían las divergencias con el Frente Renovador, sumado al rechazo unánime del Frente para la Victoria.