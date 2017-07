Lucimiento de ajedrecistas

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En reciente informe de prensa se puso de relieve la destacada actuación de ajedrecistas sunchalense, la delegación de nuestra ciudad, el pasado domingo 2 concurrió a Humberto Primo para competir en el torneo Dominguitos. El encuentro ajedrecístico se llevó a cabo en las instalaciones del Club Argentino .

En la oportunidad asistieron 110 ajedrecistas de Rafaela, Sunchales, Ceres, San Justo, Santa Fe, y Humberto entre otras. Se jugaron 5 partidas bajo el sistema Suizo y fueron dirigidas por el árbitro nacional Lisandro Ercole.

Sunchales se hizo presente con 31 jugadores siendo la delegación más numerosa.

Resultados sunchalenses



Categoría Sub 8:

Segunda Mejor Dama: Vega Maia

5) Rodríguez Simón



Categoría Sub 10:

6) Deluchi Máximo



Categoría Sub 12:

9) Donoso Pablo

12) Bonazza Freddo



Categoría Sub 14:

2) Mitri Milagros

3) Paredes Ainara

4) Díaz Priscila

5) Schneller Gabriel

6) Ghiberto Franco

Mejor Dama: Díaz Alexis



Categoría Sub 16:

2) Cellone Lucas

3) Donoso Belén



Categoría Libre:

1) Girard César

11) Cha Ulises

13) Donoso Abelardo

Mejor Dama: Ghiberto Lucía