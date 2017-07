Lo expulsaron por un codazo

VITTEL, 5 (AFP-NA) - El eslovaco Peter Sagan (Bora), actual campeón del mundo, fue expulsado del Tour de Francia por los comisarios de la carrera tras provocar la caída del británico Mark Cavendish (Dimension Data) este martes en la llegada al esprint en Vittel. Los comisarios reprochan a Sagan, que cruzó la meta en segunda posición, un comportamiento peligroso que acabó con la caída de Cavendish, que tuvo que ser trasladado a un hospital.

"El jurado decidió descalificar a Peter Sagan del Tour de Francia de 2017. Ha puesto seriamente en peligro a varios corredores en el esprint en Vittel. Hemos aplicado un artículo del reglamento de la UCI, según el cual los comisarios pueden decidir la descalificación de un ciclista", declaró el presidente del jurado de comisarios, el belga Philippe Marien. Tras su caída, Cavendish pidió una explicación a Sagan por su codazo. "No soy médico, pero no soy muy optimista. Estaba siguiendo a Demare y entonces Sagan se puso a mi altura. Me llevo bien con él. Si se cruza es una cosa, pero un codo...", dijo el británico, reprochando la acción del eslovaco.

Cavendish seguía la rueda del francés Arnaud Demare, que acabaría ganando la etapa, cuando el campeón del mundo soltó su codo derecho, haciendo caer al británico contra la barrera, a cien metros para la meta. Interrogado por el gesto de Sagan y su descalificación, Cavendish afirmó estar "un poco molesto por el codazo" del eslovaco, aunque le agradeció haber "venido inmediatamente" a verlo tras la llegada. "Tengo una buena relación con Peter" y "quiero hablar de ello con él", añadió.

Dos ciclistas que iban detrás no pudieron evitar a Cavendish y chocaron contra él. Cavendish, de 31 años, que lleva 30 victorias de etapa en su historial del Tour, sufrió una lesión en su mano y hombro derechos y fue trasladado a un hospital para ver si tiene una fractura de clavícula.

Sagan había ganado el lunes la tercera etapa, su octavo triunfo en el Tour de Francia.