"La innovación exitosa es solucionar problemas"

En la tarde de ayer se realizó la charla “Pequeñas y medianas empresas: innovación en la economía global”, organizada por la UNRAF, en el auditorio "Virgilio Cordero" del Instituto del Profesorado, a cargo de AnnaLee Saxenian, decana de la Facultad de Información y docente en el Departamento de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de California en Berkeley (EE.UU.) y especialista en estudios sobre Silicon Valley."La charla trata sobre la región de Silicon Valley, cómo logró transformarse en una región dinámica, la capacidad de adaptarse e innovar a lo largo de tantas décadas; también de la importancia de las redes locales y globales, y finalmente unas lecciones de política", expresó la visitante durante la conferencia de prensa, previo a la exposición, estando acompañada del rector organizador de la UNRAF Rubén Ascúa (quien hizo la introducción) y la traductora María Teresa Bassani.Un cronista de LA OPINION le preguntó cómo opera la innovación en el cambio de paradigma en las redes sociales y en los medios de comunicación, respondiendo que "la innovación ocurre en las grandes empresas, en las pequeñas empresas y en las universidades, y su conexión entre los tres polos en un ambiente abierto de experimentación y de fallas".Además se le preguntó de qué manera la universidad puede aportar para la innovación: "puede lograrlo conectándose con los negocios de las empresas locales y a nivel nacional, y con universidades a nivel global, pero no puede hacerlo sola sino generando redes globales y locales de la industria local y hacedores de política".Este Diario la consultó sobre los tópicos y desafíos de la investigación en la universidad, señalando que "lo importante de la investigación desde el punto de vista universitario es que se mantenga relevante a los problemas que acontecen a los negocios de las empresas locales y a los hacedores de política. La innovación exitosa es encontrar las nuevas maneras de solucionar problemas tecnológicos, sociales o de cualquier otra índole".Y agregó: "El financiamiento de la universidad es una combinación de fondos de empresas, del Gobierno Federal, fundaciones y a veces del gobierno estatal que se redujo al 10%".La catedrática estadounidense vino a la Argentina en el marco de la 62° Conferencia Anual del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa (ICBS es su sigla en inglés) que se desarrolló en Buenos Aires del 28 de junio al 1 de julio y tuvo como chairman al rector organizador de la UNRaf, Rubén Ascúa. En ese evento se celebró por primera vez el Día Internacional de las PyMEs y reunió a los principales profesionales, educadores, investigadores y hacedores de políticas públicas del mundo vinculados a esa temática.Saxenian es autora de varias investigaciones de referencia mundial sobre las características de Silicon Valley como entorno productivo que propicia la generación de ventajas regionales para el emprendedurismo, una temática que la UNRaf tiene como eje transversal de toda su propuesta institucional.Además de ser decana y docente en California, Saxenian tiene una importante trayectoria académica y varias publicaciones reconocidas internacionalmente. Es Doctora en Ciencia Política por el renombrado Massachusetts Institute of Technology (MIT) y miembro de la Junta Asesora Académica de Apple. Sus estudios se centran en las economías regionales y en las condiciones que conectan y vinculan a las personas, las ideas y las geografías para la actividad productiva.La publicación de mayor impacto de Saxenian se titula Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128 (Ventaja Regional: Cultura y Competencia en Silicon Valley y Ruta 128), en el que sostiene que la capacidad adaptativa de ese centro de innovación en los EE.UU. deriva de sus estructuras industriales y sociales que propician el intercambio rápido de información y transferencia para la innovación.