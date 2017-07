Inversión superior a los nueve millones

El área Comunicación del Municipio local dio a conocer detalles de una reciente reunión informativa convocada por el jefe de gobierno local, Gonzalo Toselli, con la finalidad de abundar en detalle acerca de las obras de infraestructura que se llevará a cabo en el Area Municipal de Promoción Industrial., las obras de referencia bordearán una inversión de casi diez millones de pesos.Participaron del encuentro los funcionarios que se detallan seguidamente: el secretario de Gobierno, Marcelo Canavese, el secretario de Obras, Servicio y Ambiente, Leopoldo Bauducco, el secretario de Economía, Inversión Pública y Cooperativismo, Claudio Borra, y el subsecretario de Obras Públicas, Hernán Larroquete. Por parte del Concejo Municipal estuvo el presidente del cuerpo legislativo, Leandro Lamberti.En el encuentro se puntualizó que este monto se desprende de la suma de dos aportes gestionados por el Ejecutivo ante los gobiernos nacional y provincial, más un complemento suministrado por el propio Municipio local.El primero corresponde a un aporte no reintegrable (ANR) proveniente de la Secretaría de Industria y Servicios del Ministerio de Producción de la Nación, de 2.816.770 pesos. El segundo, al Fondo Provincial para Parque y Areas Industriales (Fopropi), que totaliza una suma mínima de 6.075.933,39 pesos (esta cifra puede ascender según la oferta surgida del llamado a licitación).Este último será entregado un 80 por ciento (4.860.746,71 pesos) en carácter de financiamiento, y el 20 por ciento restante en forma de subsidio.Finalmente, el Ejecutivo local aportará 281.637 pesos de sus arcas, que completará el financiamiento de las obras previstas por el ANR.Como se mantiene desde el inicio de la gestión, y se refuerza a partir de la creación del Plan de Contingencia Municipal, la Municipalidad de Sunchales asume el compromiso de estar presente mediante la dinamización de la obra pública.Es mediante esta última que la ciudad crece, a la vez que la economía se mantiene activa a partir de la inyección de recursos que derivan en la generación de nuevos puestos de trabajo.En la oportunidad Gonzalo Toselli explicó que las obras aquí anunciadas responden “a una necesidad y a un planteo concreto que viene realizando la Comisión de Empresarios e Industriales de Sunchales (CEIS) desde hace un tiempo”. Si bien las obras que necesita el sector son varias y diversas, las prioridades planteadas por la institución fueron la de reforzar lo relacionado a la Escuela Técnica, la energía y la infraestructura del Area de Servicios. Los trabajos contemplados por los aportes de ANR y Fopropi responden a esta última arista —en lo que respecta a energía, hay gestiones abiertas ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE)—. De tal modo, el dinero proveniente del aporte no reintegrable se utilizará para 2.500 metros cuadrados de pavimentación, 120 metros lineales de acequias y 250 metros de cerco perimetral nuevo (más otros 340 metros a reparar). Estas obras tienen un plazo estimado de seis meses. Con el monto del Fopropi se realizarán trabajos de pavimentación, cordón cuneta, acequias, bocas de tormenta, trazado de cerco perimetral, ripiado, alumbrado público, arbolado y líneas de baja tensión. El tiempo de ejecución dependerá en gran medida de Provincia, pero es factible que se realicen a la par de los trabajos por el ANR.“De este modo seguimos cumpliendo nuestro objetivo de mantener un Gobierno presente, aportando y dinamizando la economía a través de la obra pública”, expresó el mandatario. Además, dijo que “estos aportes y obras sintetizan nuestro interés por acompañar el esfuerzo de los industriales locales”. Es importante remarcar que, luego de ejecutado el ANR, el Gobierno local volverá a gestionar otro aporte no reintegrable de aproximadamente 3 millones de pesos, para continuar con otras obras de infraestructuras para el Area Municipal de Promoción Industrial.