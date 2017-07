Primera A: Lo ocurrido en un nuevo capítulo de Inferiores

El torneode Inferiores de ladepuso en disputa su segundo capítulo, en donde Ben Hur quedó libre y aún restan por jugarse los cotejos entre Atlético de Rafaela y Sportivo Norte, postergados para hoy por la Carrera del Súper TC 2000.A continuación todo lo sucedido con los goleadores y lo que se le viene a cada institución, recordando que el parate por vacaciones de invierno será el sábado 15 de julio.9 de Julio 0 – Unión 0, Brown de San Vicente 1 (Lautaro Díaz) – Peñarol 0, Libertad 0 - Argentino Quilmes 0, Independiente San Cristóbal 0 - Ferrocarril del Estado 0.9 de Julio 0 – Unión 1 (Leider Fissore), Brown de San Vicente 1 (Abdia Arteaga) – Peñarol 2 (Tomás Tosetto y Williams Acosta), Libertad 1 (Alejandro Sosa) - Argentino Quilmes 0, Independiente San Cristóbal 1 (Ignacio Coria) - Ferrocarril del Estado 3 (Gonzalo Valenzuela, Juan Almada y Angel Monges). A Atlético le dan los puntos ya que Sportivo Norte no tiene la divisional.9 de Julio 0 – Unión 0, Brown de San Vicente 1 (Julián Tomatis) – Peñarol 0, Libertad 3 (Pablo Russo, Nicolás Hernández y Gastón Cejas) - Argentino Quilmes 0, Independiente San Cristóbal 0 - Ferrocarril del Estado 1 (Leonel Sosa).9 de Julio 0 – Unión 4 (Darién Juárez x 2 y Lucas Chacón x 2), Libertad 1 (Francesco Toldo) - Argentino Quilmes 0, Independiente San Cristóbal 1 (Lucas Gómez) - Ferrocarril del Estado 3 (Franco Villalba, Josué Merlo y Gabriel Barreto). A Peñarol le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.9 de Julio 0 – Unión 4 (Francisco Aguirre, Facundo Onysiv, Uriel Porra y Guillermo Rivero), Brown de San Vicente 0 – Peñarol 2 (Santiago Anso y Lautaro Rodríguez), Libertad 4 (Nahuel Lescano, Ulises Reynoso x 2, Axel Grabenvarter) - Argentino Quilmes 0, Independiente San Cristóbal 0 - Ferrocarril del Estado 0.9 de Julio 2 (Santiago Barragan y Nahuel Chizzini) – Unión 1 (Tomás Vainstub). A Peñarol, Libertad y Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Brown, Quilmes y San Cristóbal no presentaron las divisionales. A Atlético de Rafaela le corresponden los puntos ya que Sportivo Norte no presenta dicha divisional.Sportivo Norte 2 (Máximo Ruata x 2) – Atlético de Rafaela 6 (Marcelo Albuatti x 2, Alex Almaráz x 2, Ignacio Minighini y Gino Alessio), Unión 0 – 9 de Julio 1 (Rodrigo Senn), Peñarol 4 (Franco Suárez x 2, Francisco Sanmartino, Teo Ambrogi) – Brown de San Vicente 1 (Ramiro Racca), Argentino Quilmes 1 (Federico Rodríguez) – Libertad 3 (Valentín Culasso x 2 y Abraham Veliz), Ferrocarril del Estado 7 (Alexis Acosta x 3, Santino Fenoglio x 2 e Ignacio Pascolo x 2) – Independiente San Cristóbal 0.Sportivo Norte 0 – Atlético de Rafaela 3 (Tomás Pérez x 2 y Martín López), Unión 3 (Ignacio Escobar, Juan Núñez y Lautaro Ramallo) – 9 de Julio 0, Peñarol 5 (Tomás Baez, Valentino Mauro, Rafael Russo, Benjamín Bruno y Elías Abalo) – Brown de San Vicente 0, Ferrocarril del Estado 0 – Independiente San Cristóbal 0. A Libertad le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.Argentino Quilmes vs. Independiente San Cristóbal, Peñarol vs. Deportivo Libertad, Unión de Sunchales vs. Brown de San Vicente, Sportivo Norte vs. 9 de Julio, Ben Hur vs. Atlético de Rafaela. Libre: Ferrocarril del Estado.en los juegos de Infantiles se invierten las localías.