La AFIP apelará fallo favorable a de la Rúa

La AFIP apelará el fallo que le concedió al ex presidente Fernando de la Rúa la excepción del pago de Ganancias en su jubilación, anunció ayer el jefe de la AFIP, Alberto Abad. El Tribunal Fiscal de la Nación lo eximió de la retención del 35% sobre su pensión vitalicia especial de 176.000 pesos mensuales, tras un litigio judicial que lleva tres años. Abad señaló en conferencia de prensa que es un beneficio que "no corresponde y vamos a seguir apelando".Para los funcionarios de la AFIP, De la Rúa es un contribuyente más que integra la cuarta categoría y su jubilación no es distinta a la de una jubilación elevada, por lo que debe abonar Ganancias.