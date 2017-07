Se terminó el 225

Uno de los artículos más polémicos del reglamento del fútbol argentino llegó a su fin. El Comité Ejecutivo de AFA decidió derogar el artículo 225.Durante la última temporada fue utilizado por varios clubes en función del Mundial Sub 20 pero su uso despertaba polémica teniendo en cuenta que muchas veces se le permitía jugar a futbolistas titulares suspendidos por juveniles que ni habían debutado y estaban afectados a una competencia internacional. Justo o no, era legal.Desde la próxima temporada el 225 quedará totalmente prohibido y ya no se podrá recurrir a este artilugio. Jugador suspendido, jugador que deberá cumplir la fecha afuera en tiempo y forma.