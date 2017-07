Spataro festejó en un carrerón en el Súper TC2000 en Rafaela

Sol, público, temperatura primaveral y un óvalo mítico en la historia argentina, fueron el marco y escenario ideal para vivir una fiesta del deporte motor en el autódromo "Ciudad de Rafaela", en el cual la respiración se contuvo hasta ver flamear la bandera a cuadros que lo vio consagrarse a Emiliano Spataro (Renault Sport) en el "Gran Premio Lotería de Santa Fe.

En el primer giro el paredón hizo de las suyas al cobrarse como víctima al auto de Germán Sirvent, quien vio dañada la parte delantera derecha de su vehículo y obligó a ingresar por primera vez el auto de seguridad. Ya en ese entonces, varios pedales derechos habían tocado fondo, cuando lideraba Mariano Werner, seguido por Martín Moggia, Agustín Canapino y Damián Fineschi.

Se reinició la velocidad en el cuarto giro y Werner siguió comandando las acciones tras un buen relanzamiento. Por detrás, a pocos metros lo seguía Moggia que recibía el acoso de Fineschi, quien cumplió con su objetivo de superación una vuelta después.

La vanguardia mostraba a un Peugeot (Werner), un Ford (Fineschi), un Citroën (Moggia), un Chevrolet Canapino), un Toyota (Ponce de León) y un Renault (Spataro). El líder, poco después, perdió el alerón trasero del 408 y dominar al León era un desafío para el paranaense.

En el noveno giro adquiría el combo perfecto Moggia al tomar el primer lugar, pero Werner no se rendía y Canapino deseaba el trofeo mayor. Spataro y Urcera también empezaban a dar pelea.

No había tiempo de errores ni distracciones. Los pilotos buscaban la gloria y el público lo disfrutaba. Ver ingresar y transitar las chicanas de a dos o tres vehículos era un espectáculo imposible de perder. Sin dudas no apto para cardíacos.

Cuando todos pensaban que Werner cedería rápidamente posiciones por la falta del alerón, el de Peugeot ratificaba el liderazgo, pero imprevistamente salía humo de su 408 y ahora las dudas eran de todos.

Con 13 vueltas cumplidas ya era imposible contabilizar la cantidad de sobrepasos en los tres primeros lugares. La primera chicana esperaba vanamente a los líderes que algunos de ellos se pasaran de largo en el frenaje, pero cuando esto ocurría, el sector del circuito sin uso cumplía perfectamente su función de vía de escape.

Quien no tuvo distracciones fue Spataro, que se posicionó como escolta cuando el nuevo puntero era Moggia. Por detrás las posiciones se enrocaban permanentemente. La rotura del parabrisas dejó al campeón Canapino fuera de contienda cuando la vuelta 17 quedaba en el recuerdo. El liderazgo en el torneo ya corría peligro para el “Titán de Arrecifes”.

Pero el auto de seguridad recobró protagonismo en el 21° giro por la detención en pista de Juan Angel Rosso. Solo quedaban 7 vueltas por delante y dos de ellas debían cumplirse a ritmo de neutralización.

El sprint final de 5 vueltas mostró a Spataro utilizar su experiencia sobre Moggia quien defendió de gran forma la vanguardia hasta que su unidad rompió un neumático y perdió rendimiento, cuando la victoria parecía estar a su alcance. A partir de allí Spataro se afianzó como líder y sorprendentemente Rossi apareció como escolta, agigantándose en sus espejos retrovisores. A pesar del esfuerzo no pudo el alto Granadero con el pequeño Gigante que lo miró desde arriba en el podio.

Emiliano, finalmente mostró su grandeza como piloto, aquella misma que forjó a fuerza de sacrificio desde muy joven, cuando corría en monopostos. Volvió y demostró por enésima vez que el chiquito es gigante cuando puede y quiere. Festejó y liberó tensiones, esas mismas que a veces contiene con su Racing Club amado en el Cilindro de Avellaneda. Sabe de tristezas, pero también de triunfos, y por eso se generó ese sentido abrazo con Matías Rossi, que demostró su calidad de piloto al arribar segundo. El último trofeo del podio fue para Facundo Chapur, quien luego de haber largado 23° -producto del golpe del sábado- culminó tercero gracias al trabajo que realizó el equipo en el vehículo hasta las 5 de la mañana.