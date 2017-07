Alemania venció a Chile y conquistó otra Copa

Alemania se proclamó campeona de la Copa de las Confederaciones por primera vez en su historia al ganar 1-0 en la final a Chile, este domingo en San Petersburgo, en un partido decidido por un error de Marcelo Díaz que aprovechó Lars Stindl (20).

La bicampeona de la Copa América (2015 y 2016) no pudo encadenar un nuevo título, esta vez en una cita de ámbito mundial, por su falta de eficacia ante la portería, frente a un equipo alemán que impuso su fútbol pragmático. Un exceso de confianza lo cambió todo. Marcelo Díaz se entretuvo con el balón, Timo Werner se lo rebañó y ante la salida desesperada de Claudio Bravo jugó atrás para que Stindl empujara a placer. Antes, Chile había sido un vendaval, aunque bien sujetado por los defensas y el arquero Marc-André Ter Stegen.

A pesar de su inexperiencia internacional, los alemanes demostraron oficio para capear a la bicampeona de la Copa América. La rejuvenecida Alemania, con solo tres campeones del mundo de 2014 (Joshua Kimmich, Mathias Ginter y Julian Draxler), confirmó que está preparada para tomar el relevo de los Thomas Muller, Toni Kroos, Mesut Ozil y demás referentes. Draxler fue incluso elegido mejor jugador (Balón de Oro) del torneo. Fue la culminación de un fin de semana de ensueño para el fútbol alemán, que el viernes ganó el Europeo sub-21 en Cracovia al vencer 1-0 a España en la final.



PORTUGAL DERROTO

CON LO JUSTO A MEXICO

Portugal logró la tercera plaza de la Copa de las Confederaciones al vencer 2-1 a México con un tanto de penal de Adrien Silva en el alargue, disputado en el estadio del Spartak Moscú. Portugal -no contó con su capitán Cristiano Ronaldo, liberado del último partido para conocer a sus recién nacidos- dispuso de dos penales, el primero se lo despejó Guillermo Ochoa a André Silva (16) y en el segundo Adrien Silva no falló (104). En medio marcaron Luis Neto en contra para adelantar al Tri (54) y en tiempo de descuento Pepe logró el empate (90+1).