ECONOMIA CAMINA

El presidente del Grupo Arcor, Luis Pagani, consideró que la economía comenzó a "caminar", aunque reconoció que "el crecimiento no es parejo en todos los sectores". "La economía empieza a caminar, tal vez no a la velocidad que uno quisiese", evaluó el empresario. En ese sentido, analizó que "el crecimiento no es parejo en todos los sectores porque tenés rubros que en 2016 ya empezaron a revertirse y otros que empezaron en este primer trimestre".