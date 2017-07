Más de 1.250 trámites en el "Estado en tu barrio"

Un muy buen balance dejó el programa "El Estado en Tu Barrio" en su paso por Rafaela la semana pasada al contabilizar más de 1.250 trámites, principalmente relacionados a la solicitud del documento de identidad y a distintas gestiones ante la ANSES.El operativo se puso en marcha el lunes por la tarde, el martes no hubo atención debido a que ese día se conmemoró el día del empleado público, mientras que las tareas se retomaron el miércoles y finalizaron el viernes -siempre de 9 a 14 hs.- en un predio ubicado en la esquina de Joaquín V González y Chaco, esto es la Pileta municipal de la Granja "El Ceibo".El Estado en tu Barrio les brinda la posibilidad a los vecinos de todo el país de acceder a diferentes servicios del Estado en un solo lugar. Distintos ministerios participan de esta iniciativa y en el caso de la cartera del Interior se instaló con una unidad móvil de documentación del RENAPER que fue el servicio más utilizado por los rafaelinos. Además, la ANSES brindó asesoramiento sobre Asignación Universal por Hijo, Programa Hogar, Programa PROGRESAR, desempleo, asesoramiento sobre pensiones y jubilaciones. El PAMI, por su parte, tramitó afiliaciones, medicamentos y prótesis, entre otros.Por caso, hubo vecinos que salieron a las 6 de la mañana de sus hogares para instalarse en el predio y hacer cola para los turnos que entregaba el RENAPER para gestionar el DNI, que se entregarán en domicilio en un período aproximado de dos semanas.Además, hubo vecinos que se acercaron a solicitar el subsidio al consumo de energía eléctrica (se bonifican los primeros 150 kw de un consumo estándar mensual), aunque este beneficio se otorga a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con salarios que no superen los 16.120 pesos.Como el viernes no se dictaron clases debido a la Jornada de Escuela Abierta en las escuelas santafesinas, aumentó la cantidad de chicos que cumplieron el trámite del DNI. Y si bien un corte de energía eléctrica en el predio generó complicaciones ya que no se podían utilizar las computadoras, la atención logró un muy buen resultado según los funcionarios del programa "El Estado en tu barrio".