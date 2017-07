Presentará disco en USA

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La banda uruguaya No Te Va Gustar, una de las más convocantes en la Argentina y buena parte de Latinoamérica, presentará su nuevo disco, "Suenan las alarmas", el fin de semana próximo en Nueva York y Miami, dos de las ciudades más importantes de los Estados Unidos.Grabado en Montevideo, Buenos Aires y Nueva York bajo la producción artística del reputado Héctor Castillo, el décimo disco salió a la venta hace menos de un mes y en la Capital Federal será presentado el 9 de septiembre próximo con un gran concierto en el Hipódromo de Palermo.Para el cantante y líder de la banda, Emiliano Brancciari, el título del disco se justifica en "todo lo que vemos alrededor", porque -resaltó- "estamos viviendo tiempos bastante turbulentos, y eso repercute en todos nosotros"."Estamos viviendo épocas en las que todo parece estar en rojo, al borde del colapso y no escapa nada a eso, desde lo social, lo político, lo económico, hasta el clima, las relaciones humanas, la violencia", dijo en una nota con el programa "Mucho Por Hacer", que sale al aire por la FM UB 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, de Buenos Aires.Consultado sobre si una banda con 20 años de trayectoria y más de 3 millones de seguidores en Twitter y otro tanto en las demás redes sociales debe darle al público lo que ya aprobó o por el contrario arriesgarse a experimentar cosas nuevas, Brancciari no dudó: "Siempre apuntamos a cambiar y sorprender. Esa es una de nuestras premisas"."Buscamos cambiar para nosotros, para también sorprendernos a nosotros, porque no queremos aburrirnos y queremos sentirnos siempre motivados por algo nuevo", explicó.Y celebró: "esta vez, en este disco, eso nos salió perfecto, tal como queríamos. Cambiamos radicalmente el sonido, y las letras y las canciones son bastante intensas".