Comienza la acción en Wimbledon

En la jornada inaugural del histórico Gran Slam de Wimbledon en Londres, serán cuatro los argentinos que debutarán este lunes: Carlos Berlocq, Renzo Olivo, Facundo Bagnis y Nicolás Kicker. Los otros tres jugadores nacionales del cuadro individual, Juan Martín del Potro, Horacio Zeballos y Diego Schwartzman lo harán este martes.Desde las 7:30 de la Argentina (las 11:30 en Londres), el court 9 será el escenario de la presentación de Charly Berlocq (80) ante Nikoloz Basilashvili (Georgia, 51). El jugador nacido en Chascomús competirá en Wimbledon por octava vez (no ganó partidos). Llega al césped con bastante rodaje, ya que en las últimas semanas actuó en los ATP de Halle y Antalya.En el cuarto turno del mismo court 9, el zurdo Bagnis se medirá con Radu Albot (Moldavia, 116). Bagnis, 106 del circuito, jugará por tercera vez el cuadro principal de Wimbledon, donde nunca pudo avanzar a la segunda rueda.Kicker tendrá un adversario muy complejo en su primer Wimbledon: el estadounidense Steve Johnson (preclasificado número 26). El jugador nacido en Merlo, de 24 años y 91 del circuito, jugó la clasificación en 2015 y 2016 pero no la logró superar. Hoy disfruta del mejor momento de su carrera y en el torneo está acompañado por su padre, Ricardo, profesor de tenis.En el tercer turno del court 8, Olivo (87, 25 años) jugará por primera vez en el cuadro principal de Wimbledon. El bosnio Damir Dzumhur será su rival.En tanto que, entre los peso pesados, el británico Andy Murray (número 1 y campeón defensor) jugará en el primer turno del court central (a las 9 de la Argentina) contra el kazako Alexander Bublik. En el tercer turno de la cancha principal, Stan Wawrinka (3 del ranking, pero número 5 en la clasificación especial que otorga Wimbledon) jugará ante Daniil Medvedev (Rusia).En el court número 1, también desde las 9 de la Argentina, Venus Williams (EEUU, 10) vs. Elise Mertens (Bélgica), y a continuación, Rafael Nadal (España, 4) vs. John Millman (Australia).