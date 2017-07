AIRE LIBRE

ALSA DE ROQUEFORT



Munición perdiceraPERDIZ CHICA COMUN. Su caza está habilitada hasta el 24 de julio.¿Cuál es la munición correcta para la caza de perdices? En varias oportunidades hemos escrito al respecto pero teniendo en cuenta que ya estamos en plena temporada de caza volvemos a hablar del tema. Por lo general la munición más utilizada es la Nº 7 pero -es mi opinión- se pueden optimizar los resultados (léase tener mayor porcentaje de derribos y piezas menos dañadas) combinando distintos tipos de municiones para distintas alternativas. Generalmente, y si el día no es ventoso, empleo munición Nº 9 para el primer disparo y munición Nº 7 para el segundo. De esta forma obtengo una rosa con mayor densidad en el primer tiro y por lo tanto mayor probabilidad de acierto. Además, teniendo en cuenta que el primer disparo se efectúa a menor distancia, la munición Nº 9 me permite obtener presas menos dañadas y por lo tanto más aprovechables en la cocina. Para el segundo tiro, una munición más pesada permite alcanzar la pieza -que se encontrará más lejos- con mayor energía cinética.Además, si sale una liebre la munición Nº 7 será suficiente para voltearla. Si el día es ventoso cambio en Nº 7 para el primer tiro y Nº 6 para el segundo ya que la munición más pesada ofrece mayor resistencia al viento y por lo tanto sufre menor desvío. Por último, en un bolsillo del chaleco de caza, y bien a mano, llevo dos cartuchos Munición 3 o 4 por si surge la posibilidad de disparar a una liebre que se encuentra a mayor distancia y tengo el tiempo suficiente como para cambiar los cartuchos. En cuanto a pesos, para la perdiz es suficiente un cartucho de 28 gramos en calibre 12 o uno de 24 en calibre 20. No obstante quienes, en calibre 12, prefieren usar mayor gramaje está aprovechando mejor las chances que le da ese calibre.Caza: dónde y cómo guardar los cartuchosMuchas veces nos preguntamos dónde guardar el equipo de caza y, sobre todo, las armas y la cartuchería. Se torna bastante complicado si no tenemos una habitación dispuesta a tal efecto. En varias oportunidades nos hemos referido al tema de dónde guardar las armas y los cuidados que debemos tener. En relación a la cartuchería es importante encontrar el lugar adecuado para tal propósito.El principal enemigo de los cartuchos de caza y sus componentes es la humedad. Por ello lo ideal es disponer de un armario en un lugar bien seco. Este armario se ventilará periódicamente y es aconsejable colocar entre las cajas de cartuchos un recipiente con cristales de sílice que absorben humedad (se compran en cualquier súper).Quienes no dispongan de un armario para tal propósito lo mejor es almacenar la cartuchería en cajones de madera ya que los plásticos herméticos condensan humedad. Personalmente a los cajones de madera los recubro en su parte interior con papel de diario o cartón corrugado asegurando así que se absorba la poca humedad que se pueda formar. Me ha sucedido que, aún encontrándose en sus cajas de fábrica y dentro de cajones de madera, he encontrado los culotes de los cartuchos totalmente oxidados. En ese caso es necesario sacar todo el óxido con lana de acero pues podemos arrastrar ese óxido a los mecanismos de la escopeta. El cierre, si la cartuchería es nueva, es casi hermético y preserva a la pólvora de la humedad. Para quienes recargan sus cartuchos, la pólvora debe ser almacenada siguiendo las mismas instrucciones, aislada de posibles fuentes de calor o circuito eléctricos y lejos del alcance de los niños o manos inexpertas. Esto último también va para los fulminantes. Respecto de la munición de plomo, no requiere grandes cuidados si está bien grafitada.Cocina: salsas y aderezos para pescadoComo cualquier carne, la del pescado es bueno consumirlo con salsas que no sean tan invasivas para poder saborear y distinguir los distintos gustos de los diferentes pescados. No obstante existen algunos clásicos de la cocina con pescado que no se pueden obviar, es el caso, por ejemplo, de la salsa de roquefort, que realmente se lleva excelente con el pescado. Claro, si le ponemos salsa de roquefort da lo mismo sábalo que boga. Por ello mi recomendación es cocinar al pescado -cuando es al horno o la parrilla- sin salsas y servirlas aparte. Se consume un poco de pescado sin salsa para saborear su carne y luego un segundo plato con el aderezo que más le guste. Por supuesto es solo una recomendación y opinión personal.En una ollita pequeña se desarma el queso roquefort con ayuda de un tenedor, se le agrega apenas un chorrito de leche y cuando, por acción del calor, está bien disuelto se le agrega la crema de leche. Si quiere “estirarla” se le agrega leche con un poquito de fécula de maíz disuelta.SALSA CREMA DE LIMONSe hierven dos limones con cáscara por 5 minutos. Se calienta la crema de leche sin que llegue a hervir, se condimenta con sal, pimienta y nuez moscada y luego se le agrega el jugo de los dos limones.SALSA DE ACEITUNASEn un sartén se rehoga una cebolla, un pimiento y tres dientes de ajo todo picado bien fino hasta notar que los dos primeros están bien tiernos, se agregan dos zanahorias ralladas y se condimenta con sal y pimienta. Luego se agrega el vaso de vino blanco y se cocina a fuego bajo hasta la evaporación de todo el alcohol del vino. Se le agrega una cucharada de vinagre de vino y 100 grs. de aceitunas negras picadas (pueden ser aceitunas verdes).SALSA CRIOLLAPicar bien fino una cebolla mediana, un pimiento rojo, un tomate grande, un puñado de perejil y dos dientes de ajo. Agregar sal, ají molido, comino y laurel, luego partes iguales de vinagre y aceite hasta lograr una consistencia de salsa espesa.