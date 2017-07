Con sentido de pertenencia

Mucho se ha dicho y escrito en relación al casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, y no es para menos; el magnetismo de uno de los deportistas más famosos del planeta, es innegable y trasciende las características de su perfil, que lo muestran austero y con un alto grado de hermetismo en su vida privada.Aún con esas barreras, la Boda del Siglo, como la han definido los rosarinos, se fue metiendo lentamente a medida que avanzó la semana y llegó a niveles de adhesión mediática comparables, a los grandes eventos deportivos y sociales de nuestro país.Aquellos pocos periodistas que tuvimos el privilegio de acceder a cierta cercanía con ese mundo que mixtura el glamour y la popularidad (aristas inconfundibles de los personajes del fútbol de estos tiempos), acreditamos que la trascendencia internacional de este acontecimiento, ha sido directamente proporcional a los pergaminos de la mayoría de las figuras invitadas y su ascendencia en la opinión pública.Rosario se desperezó con una mañana fría pero que fue tomando temperatura, a medida que nos fuimos acercando a la media tarde, cuando los medios pudimos ingresar a un sector que horas más tarde, nos permitiría capturar imágenes y sensaciones que serán imborrables. Es verdad que esta fiesta de corte netamente familiar, no le modificará la vida a la gente del lugar, pero, el poder de propagación que tienen las redes sociales y los grandes medios a nivel mundial, consiguieron instalar por un rato al menos, a la Cuna de la Bandera, en un rango inédito en la historia de esta ciudad.Una buena forma de contrarrestar el lastre con el que carga por los elevados índices de inseguridad y delitos que en muchos casos, ajan su prestigiosa historia y relegan otras facciones que la tornan una de las más bellas de nuestro país.La decisión de la familia Messi de fijar a Rosario como sede, ha provocado una adhesión abrumadora y en parte, un reencuentro con los sentimientos más nobles de un futbolista, a quien muchos le endilgan justamente, la falta de expresión sobre eso que llamamos sentido de pertenencia y que solo dicen conocer, en su círculo íntimo.Desde el 30 de junio y por si faltaba una prueba más, Lionel Messi, se ha convertido en un ciudadano ilustre de Rosario y su Boda, en un acto de generoso tributo a su cuna y sus orígenes que han sido repasados en estas horas, como nunca antes.Un detalle mayor para la ocasión, fue la confirmación que todos los servicios vinculados a esta mega fiesta realizada en el complejo City Center, fueron contratados en Rosario y para muchos profesionales, se convirtió en una inmejorable oportunidad de atravesar barreras geográficas y sumar a sus antecedentes, una página dorada desde lo profesional.Por lo tanto aquello que en otras ocasiones pasa inadvertido para la comunidad, aquí se convirtió en un aporte de envergadura cuyos beneficios, se derramaron en varios sentidos y pusieron a prueba con un resultado aprobado, a varios estamentos de la región; desde la seguridad que estuvo a cargo del Ministerio que encabeza Maximiliano Pullaro hasta los integrantes de la agencia Nueva Comunicación, responsables del área de acreditaciones y protocolo, todos han sido reconocidos en sus tareas que a priori, surgía como un desafío de alto riesgo por la sofisticación de los procedimientos que debían aplicarse.Una fiesta que primero se convirtió en un tema de estado y en un ícono ya de los rosarinos que la sumarán a tantos otros hechos políticos, culturales y deportivos que los distinguen con nobles razones, en este caso, por el casamiento de su hijo más famoso y de una mujer también nacida en las entrañas de la zona Sur.“ES DE UNA DEDICACIONEXCLUSIVA”En medio del ajetreo de la tarde del viernes, conversamos unos minutos de manera informal con Marcelo Méndez, jefe de Prensa de Lionel Messi, uno de los encargados de ordenar la salida de los invitados a la zona donde estaba desplegada la alfombra roja y el nexo entre el futbolista y la prensa. “Llevo 3 años junto a Leo, me encargo de toda su agenda y de coordinar sus compromisos, más allá de los que se pactan desde el propio club. Es un trabajo arduo y de dedicación exclusiva pero que lo hago con mucha responsabilidad y esmero. El trabajo requiere además de confidencialidad y es por eso que no suelo dar notas porque las considero incompatibles con esta función. Solo te puedo decir que todo aquí ha salido de maravillas, la gente ha colaborado con un criterio muy profesional y esto quiero destacarlo”.A pesar de la voracidad de la prensa en general por conseguir información y detalles de lo que estaba ocurriendo a metros de la sala adecuada para el trabajo de los medios, todos los vínculos se comportaron con cordialidad pero con un gran hermetismo, una marca que define el estilo del mejor jugador de fútbol del mundo dentro y fuera de un campo de juego.