Florida se metió entre los grandes

¡Pero claro! ¡Cómo no iban a festejar tamaño batacazo! Es que este Florida de Clucellas sigue sorprendiendo a todos y haciendo historia grande en su primera incursión en la Copa Santa Fe. Ayer, el conjunto de Diego Priolo dio el gran batacazo de la jornada al eliminar en el estadio Parque a Ben Hur, un equipo de una categoría superior, con todo lo que ello implica. En las fases previas, ya se había encargado de dejar en el camino a otros dos duros equipos rafaelinos como son Peñarol y Ferro. Luego, eliminó sin demasiados sobresaltos a Libertad de Villa Trinidad y este sábado fue el turno de dar el golpe ante la BH, a priori el gran favorito a pasar de fase. Pero con humildad, la “Flora” supo aprovechar el triunfo por la mínima en la ida y con un global de 2 a 1, en silencio se metió entre los grandes y está entre los 16 mejores de la competencia. Ahora, en el horizonte, asuma Atlético de Rafaela en el Monumental en la próxima fase, algo impensado para todos cuando se puso en marcha este campeonato. Por eso, los jugadores y el cuerpo técnico festejaron con locura, emoción y lágrimas de por medio con sus simpatizantes una vez que Ariel Gorlino dio el pitazo final. Y bien merecido se lo tienen, por supuesto.

Y todo esto pasó gracias a Pablo Andretich, el jugador de la serie. El ex 9 de Julio ya le había dado la victoria en los primeros 90’ disputados en Clucellas con un golazo. Y en este partido de vuelta, y con la misma fórmula, lo pudo empatar cuando no quedaba más tiempo para nada con otro bombazo al ángulo inatajable, pero esta vez desde afuera del área, su especialidad, y dejando estéril el vuelo de Marcos Cordero, que a esa altura era la figura de Ben Hur.

La “Flora” de entrada planteó un partido inteligente y le jugó de igual a igual al local. Se cerró bien en el fondo y de contra tuvo un par de chances claras en el primer tiempo como para ampliar la ventaja. Andretich, con un remate al palo desde lejos y otra que salvó Cordero, ya había insinuado lo que sucedería al final en los primeros minutos, ante un dueño de casa en el cual sus individualidades no pesaban y que no encontraba los caminos en ataque como para inquietar al Negro Galizzi. Pero Ben Hur, casi sin proponérselo, y cuando había hecho poco en gestión ofensiva, se encontró con la apertura del tanteador a la media hora de juego. De arremetida, el Flaco Mathier ganó por su sector una pelota que parecía perdida ante Lezcano y le dejó el gol servido al Juani Weissen, quien en soledad y ante el achique desesperado del “1” visitante, puso el 1 a 0, emparejando la llave. A partir de allí, los de Barraza fueron en búsqueda del segundo aprovechando el envión anímico. Lo tuvo Besaccia a la salida de un tiro libre, pero remató cerca del travesaño. Pero en defensa, Ben Hur sufría, y los hermanos Lorenzatti a punto estuvieron de empatarlo gracias a un robo de Dobler en la salida local, pero Cordero, por dos veces, salvó la igualdad de la visita.

En el complemento no pasó demasiado. Al minuto, Lucas Lorenzatti no pudo aprovechar un desconcierto del fondo rafaelino para empatar. Y con el correr de los minutos, el trámite fue perdiendo emoción. De a poco, Barraza fue metiendo cambios ofensivos como para tratar de lograr el desnivel y la “Flora” a aguantar el empate, pero con firmeza en la última línea. Para colmo de males, Alan Borda Bossana sufrió una dura lesión en su rodilla a los pocos segundos de haber ingresado y el panorama no era tan alentador para los rojiblancos. Ben Hur terminó jugando casi con 5 delanteros en cancha, pero nunca pudo llegar con claridad al arco de Galizzi. Y cuando todos suponíamos que la historia se definía desde los 11 metros, Lucas Lorenzatti se iluminó y asistió a Andretich, para clavar ese golazo de otro partido que terminó por liquidar la serie. Festejo enloquecido de Florida, que dejó afuera a este Ben Hur que venía agrandado por el título liguista y que no está acostumbrado a perder en los últimos tiempos, y que ya se ilusiona con lo que será el duelo ante Atlético, que viene de perder la categoría en Primera, y en el mismísimo Monumental, todo una utopía para el pueblo de Clucellas. Mientras que la BH tendrá que olvidarse rápidamente de este traspié inesperado porque el inicio del Federal B está a la vuelta de la esquina.