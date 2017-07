Salvador llegó con una victoria para que festeje papá Mariano

El jueves llegó Salvador, para que papá Mariano festeje el nacimiento de su hijo. Ayer, la felicidad del entrerriano se manifestó en forma de victoria para darle continuidad a un momento soñado, que la familia Werner disfruta con una intensidad que se ve claramente reflejada en sus sensaciones.Esas que no pudo disimular en la tarde del sábado tras adjudicarse un triunfo memorable en una carrera desbordante de emociones y con algunas maniobras poco menos que temerarias. Situaciones, en pista, que son frecuentes en Rafaela por las características que distinguen a este "Tiempo de la Velocidad".La clasificación fue bastante más que un simple aperitivo en la tarde sabatina. La lucha por la pole se extendió hasta que el banderazo le otorgó esa satisfacción a Facundo Ardusso (Renault Fluence), que terminó relegando por un suspiro al campeón Agustín Canapino (Chevrolet Cruze).En un escenario como el rafaelino, largar adelante tiene una importancia relativa, por las varias opciones de sobrepaso, que volvieron a observarse en la Carrera Clasificatoria, que en apenas nueve vueltas ofreció de todo.Acciones al límite y a puro vértigo que se fueron sucediendo poco menos que a ritmo de clasificación, con cuatro intérpretes estelares. Nadie quiso asumir el papel de actor en algo más de once minutos con la adrenalina fluyendo al máximo.Todos disfrutaron de una película que transcurrió demasiado rápido. Los pilotos, ocupando el centro de la escena. El público, instalado en una platea imaginaria que ocupó masivamente, pendiente de cada incidencia que se registraba en el veloz escenario del Club Atlético.Pudo haber sido para Ardusso o para Facundo Chapur (Peugeot 408), pero los dos se quedaron con un sabor amargo tras explotar los neumáticos de sus máquinas, que no soportaron las exigencias de una pista tan desafiante.También dispuso de su chance de victoria Canapino, que de todos modos cerró el sábado con un balance satisfactorio por las unidades reunidas, aunque luego del resultado de esta primera carrera del fin de semana haya recortado distancias Mariano Werner (Peugeot 408), que esta vez sí pudo festejar en Rafaela.El tercer escalón del podio fue ocupado por un "especialista" en un circuito que lo vio triunfar en dos ocasiones en TC2000 e incorporado esta temporada al Súper, el ascendente Martín Moggia (Citroën C4 Lounge).Hoy, de 09:15 a 09:25 se realizará la prueba libre, en tanto que para las 12:20 se anuncia la Carrera Principal, sobre 27 vueltas o un máximo de 45 minutos.