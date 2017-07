Un plan de accesibilidad para la ciudad de Rafaela

Los arquitectos Gabriel Giussani y Andrés Francesconi nos hablan de un plan de accesibilidad para nuestra ciudad, en esta serie de entregas que LA OPINION realiza todos los domingos, tras la exposición “Utopías para la ciudad” que se expuso hace un tiempo en el Viejo Mercado.Pensado como para la esquina de bulevar Santa Fe, Avenida Mitre y sus intersecciones con calles Constitución y Tucumán, los responsables buscan dejar pautas (a modo de master plan) que puedan aplicarse a distintas obras, donde se resumen conceptos como el de eliminar barreras físicas, auditivas y visuales, para aportar información y orientación para los ciudadanos.En cuanto a las veredas, un detalle importante dentro de este sector, destacan tres zonas: una parte de libre circulación, donde se deberá dejar un volumen de vereda no alterada en su rasante, con ancho de paso superior a 90 cm, libre de obstáculos. En tanto, destacan un área para usos y servicios, que estaría destinado a usos comerciales que hacen uso de la vía pública o espacios donde se dispone el mobiliario urbano. Así, dentro del recorrido peatonal, se configuran zonas de descanso y al mismo tiempo, pueden contener elementos de equipamiento urbano.En tanto, habrá un área de infraestructura e información, que será la zona más próxima a la calle y en la que se instalen elementos de iluminación. Señalización vertical, mobiliario urbano, y Jardinería.Entre otros puntos de este proyecto, se destacan también el cruce de calles, diametralmente pensado, como así también los estacionamientos reservados. Esto conlleva a una diagramación puntual de la parada de los colectivos, para que no entorpezcan el paso.La semaforización también será clave en este proyecto de Giussani y Francesconi. Los mismos se instalarán de forma que no interrumpan la circulación peatonal, preferentemente en el área de infraestructura e información, no presentarán elementos con aristas vivas ni resaltantes que puedan ocasionar daño en caso de contacto con el cuerpo, entre otras alternativas.LA OPINION se puso en contacto con uno de los responsables del trabajo y consultó cuál fue la idea inicial de presentar este proyecto: “fue una invitación de la gente de la Municipalidad de Rafaela a participar en una muestra, con trabajos casi utópicos o no realizados. Teníamos este trabajo del año 2008 y nos pareció que podría encuadrarse en esa muestra. Si bien este trabajo tiene poco de utópico, es interesante mostrarlo para que se vea una posibilidad de hacer una ciudad más accesible e inclusiva”, expresó Gabriel Giussani.En tanto, dijo que “trabajamos conjuntamente con el arquitecto Andrés Francesconi ya que ambos teníamos experiencia en trabajos con requerimiento de accesibilidad. Hubo un pedido para estudiar la accesibilidad de la Plaza 25 de Mayo y su entorno; lo cambiamos por este sector por las posibilidades concretas de llevarlo a la práctica”, dijo Giussani y agregó: “si bien es el estudio para un sector determinado y específico, el ejemplo puede ser llevado a la generalidad de la ciudad. Incluso, exportarlo a otras ciudades”, destacó.Giussani dijo que “uno tiene teorías acerca de la funcionalidad de una ciudad y esta, era una oportunidad concreta de plasmarlas en un sector concreto y ante las autoridades pertinentes de la ciudad. Se buscaron planimetrías, vistas, detalles, funcionamiento de semáforos, texturas, ejemplos nacionales e internacionales sobre el tema; y todo ese bagaje se aplicó a un encuentro muy particular de la ciudad de Rafaela, como seguramente lo es la esquina de bulevar Santa Fe, avenida Mitre y sus intersecciones con calles Constitución y Tucumán”, manifestó.En este trabajo realizado, argumentó que lo que más los convenció “fue que Rafaela puede tener este tipo de pavimentos, veredas, rampas, señalética, etc. Un conjunto que hace a la accesibilidad de todos. Es un proyecto que es posible y factible. Seguramente que puede tenerlo, de hecho, algunas de estas soluciones -aunque de manera aislada- han sido aplicadas en la geografía rafaelina. La planificación de la ciudad es importante, y trabajar sin barreras arquitectónicas nos lleva a que una ciudad como Rafaela, pueda ser accesible. Y cuando hablamos de accesibilidad, no sólo nos referimos al aspecto físico, sino al concepto social, que es mucho más abarcativo e inclusivo", concluyó el arquitecto.