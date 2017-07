“El espíritu de lucha del productor está intacto”

Ayer se celebró el día internacional del cooperativismo, un modelo de gestión exitoso en el país y el mundo. En nuestra región la producción agropecuaria encuentra en esa figura un formato de crecimiento, basado en el apoyo mutuo y en la congruencia de objetivos.

Una de las organizaciones que se destacan en el rubro es la cooperativa “Guillermo Lehmann”, con casa central en Pilar y varias sucursales, entre ellas en Rafaela.

Para celebrar el día de las cooperativas dialogamos con Gonzalo Turri, gerente general de “la Lehmann”, quien comenzó hablando de las actuaciones realizadas en estos tiempos de emergencia para el productor. “Fue un poco cumplir con la misión de la cooperativa. No vale la pena jactarse de lo que ha hecho la cooperativa porque en definitiva fueron creadas para atender necesidades y las cooperativas tienen que decir presente ante cualquier necesidad del productor. Está en el espíritu de la Guillermo Lehmann las expectativas del productor, las necesidades, atendiendo la urgencia en el corto plazo y también ayudando a mirar a largo plazo para ver cuáles son las mejores decisiones que tiene que tomar la cooperativa y cómo podemos ayudar al productor a tomar sus decisiones” manifestó Gonzalo.

Luego profundizó sobre las medidas tomadas desde abril de 2016 hasta ahora: “En el medio de semejante adversidad uno siempre trató de ver hasta dónde podía dar el paso la cooperativa en acompañar. Fundamentalmente con apoyo financiero, porque fuimos todo lo flexible que pudimos para el financiamiento de alimento balanceado, para la venta de semillas, insumos, para resembrar pasturas y recomponer la base forrajera lo antes posible. Tuvimos dos crisis hídricas, una en abril del año pasado y saliendo de esa llegamos a esta nueva, a fines de diciembre de 2016 y todo lo que fue el mes de enero. En este momento nos encontramos también refinanciando saldos de productores que realmente han tenido una pérdida en algunos casos total, en otros parcial, de superficies cultivables.”

Aprovechamos para consultarle sobre la reciente cosecha gruesa y Turri aportó que la situación es “muy dispar, la cooperativa tiene presencia en San Agustín, en Rafaela, en Pilar. Si quisiera hacer un promedio sería muy injusto si pongo en el promedio un productor de Esperanza con un productor de Roca o de Ramona. Uno va a decir que tuvo un excelente año y otro va a decir que no cosechó nada. Si miramos la misma zona de Rafaela, lo que es al oeste de la ciudad desde Roca y lo que tenemos más cercano a la localidad. Hay resultados muy dispares entonces es imposible hablar de un promedio. Creo que ha habido productores que han cerrado un buen año en términos productivos pero hemos tenido una gran mayoría con pérdidas muy significativas, muy cuantiosas. El área de influencia de la sucursal Rafaela tiene una enorme trascendencia para la cooperativa desde lo económico-comercial, con presencia activa hacia el oeste de Rafaela. Ahí los daños han sido realmente significativos y van a llevar no solamente una cosecha sino algo más para recomponer finanzas y estructura patrimonial”.

Pensando a futuro afirmó que “hoy los productores vuelven a resembrar con ilusión, ha crecido la superficie de trigo, se ha hecho una excelente implantación, vemos buenos nacimientos de trigo. Más allá del reacomodamiento que hubo en valores de arrendamientos, en el cambio de la estructura de productores porque algunos debieron achicarse y a otros les permitió la posibilidad de crecer en cuanto a escala de campos a trabajar, nuevamente el productor renueva la esperanza y ha hecho una excelente siembra de trigo. Eso nos permite mirar los próximos meses con todo el entusiasmo. Muy de a poco las producciones lecheras se van recuperando, muy lentamente, va a llevar muchísimo tiempo. Eso nos llena de esperanza para decir que el espíritu de lucha del productor agropecuario está intacto a pesar de todas las adversidades, climáticas y de otras índoles.”

La cooperativa realiza distintos aportes educativos, mayoritariamente referidos a cuestiones agropecuarias, pero también direccionados a distintas temáticas sociales. Al respecto Gonzalo Turri manifestó que “la cooperativa Guillermo Lehmann tiene que generar una acción económica-comercial, porque así lo marca el objeto de la cooperativa, pero nosotros tenemos que lograr tener proyección e impacto más allá de lo económico-comercial. Tenemos que tener impacto en lo social, visión de 360 grados, es decir más allá de lo que pasa en el sector agropecuario, el mundo de los productores. Eso está en nuestra génesis. A veces lo lograremos y a veces quedaremos en el intento. Tenemos que estar cerca del productor para poder ayudarlo en su gestión agropecuaria, de los asesores agronómicos, veterinarios, contables, para ayudar entre todos a mejorar o eficientizar el proceso de gestión. Tenemos que estar cerca de las personas que forman la fuerza laboral de nuestros productores. Tenemos que ayudar a formar criterio empresario además de criterio productivo. Es por eso que desarrollamos a lo largo del año entre 80 y 90 jornadas de capacitación, enfocados a diversos temas y diverso público. Tenemos que pensar en los jóvenes y cómo insertarlos de la mejor manera en la empresa agropecuaria pero también en jóvenes integrados a la comunidad y comprometidos.”

Finalmente afirmó que la misión de la cooperativa es “llevar a la práctica la prédica, los valores del cooperativismo, que es pensar en el nosotros antes que en el yo. Incentivar la práctica de la cooperación, que es trabajar con el otro. A veces en el vertiginoso mundo que vamos viviendo el productor cree que es socio de la cooperativa. Y en la realidad es socio de muchos otros productores que decidieron cooperar y terminaron formando la cooperativa Guillermo Lehmann, que en realidad es un CUIT y un poquito de edificio administrativo, no mucho más que eso. La esencia está en la voluntad de cooperar entre miles de productores agropecuarios”.