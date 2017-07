El mejor triunfo de Castaño

El bonaerense Brian Castaño retuvo ayer el título interino de peso superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer en fallo dividido por puntos al franco-marfileño Michel Soro en el Casino de Evian de Francia. El argentino, de 27 años, continúa invicto y obtuvo su mejor triunfo, ante un rival al que superó claramente, pese a que un jurado vio ganador al local. Castaño, que ostenta un récord de 14 victorias con diez nocauts, se impuso por 115-113 para dos jurados, mientras que un tercero falló 116-112 para Soro.Lo curioso de la definición fue que los jurados tardaron cerca de diez minutos para sumar ante las cámaras de televisión que captaban ese momento tenso. Incluso, el manager del argentino, Sebastián Contursi, observó esa situación desde arriba del cuadrilátero, mientras que el propio Castaño lanzó un "cómo tardan, me quieren chorear".En cuanto al combate en sí, el pugilista de Isidro Casanova mostró la determinación y la pegada de siempre, más una inteligencia importante para saber ir a buscar el pleito sin descuidarse en defensa y quedar expuesto a un golpe que lo mande a la lona, como en su último combate ante el boricua Emmanuel De Jesús. Consciente que en el boxeo a menudo es peligroso ser visitante, Castaño casi siempre manejó el centro del ring y tiró muchas manos sin que eso signifique descubrirse.Pese a que Soro (30-2-1, con 20 nocauts) sacó buenos golpes por momentos, el "Boxi" mostró respuestas para conectar los suyos, hacer retroceder al adversario y no permitirle que crezca mentalmente. Con esta victoria, Castaño superó un duro examen y se abrió camino para tener alguna chance en el corto plazo de obtener algún título regular. "Michel golpea muy bien, así que tuve que presionarlo desde el principio, intentando además mantener la distancia. Cuando uno es visitante sabe que no tiene que regalar nada ni dejar dudas y eso intentamos", dijo el argentino en declaraciones formuladas a la televisión francesa.